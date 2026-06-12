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CRIME

Vídeo: veículo é apreendido com 40kg de maconha em área rural

Entorpecentes foram encontrados durante abordagem policial; ocorrência foi encaminhada para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião)

Militares localizaram diversos tabletes de maconha no interior do automóvel - (crédito: PMDF/Divulgação)
Militares localizaram diversos tabletes de maconha no interior do automóvel - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma grande quantidade de maconha foi apreendida durante uma abordagem a um veículo que trafegava pela área rural do Distrito Federal. Ao todo, foi encontrado 40kg do entorpecente distribuído em diversos tabletes da droga no interior do automóvel.

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A apreensão foi realizada por equipes do Grupamento Tático Rural (GTR), do Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta quinta-feira (11/6), durante patrulhamento ostensivo. Ao abordar o veículo em deslocamento, os policiais localizaram a droga escondida no porta-malas do carro.

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Segundo a corporação, a quantidade de entorpecente apreendida reforça os indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação faz parte das operações desenvolvidas pela PMDF para combater a criminalidade nas áreas urbanas e rurais do DF.

Após a apreensão, os policiais iniciaram o deslocamento para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as providências cabíveis. O caso segue sob investigação das autoridades policiais.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/06/2026 09:43
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