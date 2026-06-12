Confira onde ocorrem as missas de Santo Antônio neste sábado (13)

Quem deseja um namoro harmonioso pode recorrer a simpatias envolvendo Santo Antônio, conhecido como o "santo casamenteiro" (Imagem: Immaculate | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada do dia de Santo Antônio em 13 de junho, múltiplas igrejas, paróquias e capelas pelo DF começam a organizar o calendário de festividades que ocorrem neste fim de semana. A Arquidiocese do DF preparou uma vasta programação de missas e festas voltadas à data em regiões como Gama, Sobradinho, Plano Piloto entre outras RAs para celebrar a época das festas juninas com mensagens voltadas ao amor e à caridade.

Celebrada neste sábado (13/6), o dia de Santo Antônio marca o início do ciclo das três grandes celebrações juninas. Ainda neste mês, o calendário festivo contará com o dia de São João (24/6) e o dia de São Pedro (29/6).

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Também conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195 com o nome de Fernando de Bulhões. Ele também é muito relacionado à cidade de Pádua, na Itália, lugar onde morreu e foi sepultado. O santo é ligado à devoção aos pobres, facilitador das relações amorosas e familiares e também à recuperação de objetos, fé e esperanças perdidas.

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Confira abaixo locais onde ocorrerão missas de Santo Antônio neste sábado:

Asa Sul

Local: Santuário Santo Antônio - SGAS 911, Módulo B

Horário: Missas de 06h às 20h

Ceilândia

Local: Paróquia Santo Antonio - QNM 29, Módulo K, s/n, Ceilândia Sul

Horário: 6h, 12h15 e 18h

Sobradinho

Local: Capela Santo Antonio - Quadra 17, SH Mansões Sobradinho, Condomínio Serra Azul, Sobradinho II

Horário: 17h30

Núcleo Bandeirante

Local: Paróquia São João Bosco - Praça Padre Roque

Horário: 6h30 e 19h

Gama

Local: Paróquia São Sebastião - Área Especial 2, Praça 2, Setor Leste

Horário: 7h30 e 18h30.