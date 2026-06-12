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Dia de Santo Antônio

Confira onde ocorrem as missas de Santo Antônio neste sábado (13)

Celebrações em homenagem ao santo casamenteiro acontecem em múltiplas RAs do Distrito Federal

Quem deseja um namoro harmonioso pode recorrer a simpatias envolvendo Santo Antônio, conhecido como o "santo casamenteiro" (Imagem: Immaculate | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Quem deseja um namoro harmonioso pode recorrer a simpatias envolvendo Santo Antônio, conhecido como o "santo casamenteiro" (Imagem: Immaculate | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada do dia de Santo Antônio em 13 de junho, múltiplas igrejas, paróquias e capelas pelo DF começam a organizar o calendário de festividades que ocorrem neste fim de semana. A Arquidiocese do DF preparou uma vasta programação de missas e festas voltadas à data em regiões como Gama, Sobradinho, Plano Piloto entre outras RAs para celebrar a época das festas juninas com mensagens voltadas ao amor e à caridade.

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Celebrada neste sábado (13/6), o dia de Santo Antônio marca o início do ciclo das três grandes celebrações juninas. Ainda neste mês, o calendário festivo contará com o dia de São João (24/6) e o dia de São Pedro (29/6).

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Também conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195 com o nome de Fernando de Bulhões. Ele também é muito relacionado à cidade de Pádua, na Itália, lugar onde morreu e foi sepultado. O santo é ligado à devoção aos pobres, facilitador das relações amorosas e familiares e também à recuperação de objetos, fé e esperanças perdidas.

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Confira abaixo locais onde ocorrerão missas de Santo Antônio neste sábado:

Asa Sul

Local: Santuário Santo Antônio - SGAS 911, Módulo B

Horário: Missas de 06h às 20h

Ceilândia

Local: Paróquia Santo Antonio - QNM 29, Módulo K, s/n, Ceilândia Sul

Horário: 6h, 12h15 e 18h

Sobradinho

Local: Capela Santo Antonio - Quadra 17, SH Mansões Sobradinho, Condomínio Serra Azul, Sobradinho II

Horário: 17h30

Núcleo Bandeirante

Local: Paróquia São João Bosco - Praça Padre Roque

Horário: 6h30 e 19h

Gama

Local: Paróquia São Sebastião - Área Especial 2, Praça 2, Setor Leste

Horário: 7h30 e 18h30.

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Por Correio Braziliense
postado em 12/06/2026 15:47
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