DF terá reforço no transporte público em dias de jogos do Brasil

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou, nesta sexta-feira (12/6), o reforço temporário das linhas de ônibus em dia de jogos da Seleção Brasileira, que fará sua estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado (13/6), a partir das 19h. Os coletivos deverão circular com viagens extras em todo o Distrito Federal, para favorecer os deslocamentos dos passageiros, principalmente, na volta para casa.

A governadora Celina Leão (PP) divulgou o Decreto Distrital nº 48.741, que foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta (11/6), que autoriza o encerramento do expediente dos servidores públicos três horas antes do início dos jogos do Brasil, com exceção dos serviços essenciais.

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A secretaria da Semob-DF, Sandra Holanda ressaltou a importância da medida. “Mesmo com os jogos ocorrendo no período da noite, mas com o encerramento do expediente um pouco mais cedo, haverá maior demanda por transporte coletivo no horário de pico da tarde”, explicou a titular da pasta.

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As empresas deverão ficar atentas para garantir transporte a todos os passageiros, especialmente, no terceiro jogo da Seleção no dia 24 de junho, quando a partida será transmitido às 19h e o expediente encerrará às 16h.

Neste sábado (13/6), a circulação do transporte público coletivo será feita seguindo a tabela horária de sábado, com o reforço previsto a partir das 16h. Nos dias em que os jogos ocorrerem em dia útil, a operação será com tabela de dia útil e reforço de viagens ao final do expediente.

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O programa Vai de Graça vai funcionar normalmente com transporte de graça nos ônibus e metrô aos domingos e feriados. Não haverá gratuidade quando os jogos da seleção forem transmitidos nos demais dias da semana.