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MOBILIDADE URBANA

DF terá reforço no transporte público em dias de jogos do Brasil

Coletivos vão realizar viagens extras com intuito de auxiliar os deslocamentos dos torcedores da capital

Transporte coletivo terá reforço nos dias de jogos da Seleção Brasileira - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)
Transporte coletivo terá reforço nos dias de jogos da Seleção Brasileira - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou, nesta sexta-feira (12/6), o reforço temporário das linhas de ônibus em dia de jogos da Seleção Brasileira, que fará sua estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado (13/6), a partir das 19h. Os coletivos deverão circular com viagens extras em todo o Distrito Federal, para favorecer os deslocamentos dos passageiros, principalmente, na volta para casa. 

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A governadora Celina Leão (PP) divulgou o Decreto Distrital nº 48.741, que foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta (11/6), que autoriza o encerramento do expediente dos servidores públicos três horas antes do início dos jogos do Brasil, com exceção dos serviços essenciais.

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A secretaria da Semob-DF, Sandra Holanda ressaltou a importância da medida. “Mesmo com os jogos ocorrendo no período da noite, mas com o encerramento do expediente um pouco mais cedo, haverá maior demanda por transporte coletivo no horário de pico da tarde”, explicou a titular da pasta. 

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As empresas deverão ficar atentas para garantir transporte a todos os passageiros, especialmente, no terceiro jogo da Seleção no dia 24 de junho, quando a partida será transmitido às 19h e o expediente encerrará às 16h.

Neste sábado (13/6), a circulação do transporte público coletivo será feita seguindo a tabela horária de sábado, com o reforço previsto a partir das 16h. Nos dias em que os jogos ocorrerem em dia útil, a operação será com tabela de dia útil e reforço de viagens ao final do expediente.

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O programa Vai de Graça vai funcionar normalmente com transporte de graça nos ônibus e metrô aos domingos e feriados. Não haverá gratuidade quando os jogos da seleção forem transmitidos nos demais dias da semana.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/06/2026 12:02
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