Conta de luz e alimentos pressionam inflação no DF

A inflação em Brasília acelerou em maio e alcançou 0,63%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta sexta-feira (12/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou 0,47 ponto percentual acima do registrado em abril, quando a variação havia sido de 0,16%, e também superou a média nacional de 0,58%.
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Com o resultado, a inflação acumulada na capital federal chegou a 2,52% no ano. Nos últimos 12 meses, o índice soma alta de 4,11%.
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Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, oito registraram aumento de preços em maio. O principal responsável pela alta da inflação foi o grupo alimentação e bebidas, que avançou 1,36% no mês e respondeu por 0,24 ponto percentual do resultado geral. No acumulado de 2026, os preços desse grupo já subiram 3,41% em Brasília.
Entre os itens que mais contribuíram para a elevação dos preços estão a batata-inglesa, que teve alta de 38,79%; o tomate, com aumento de 10,39%; o leite longa vida, que ficou 4,50% mais caro; além das refeições fora de casa, que subiram 0,90%, e dos lanches, com alta de 0,80%.
Apesar da pressão dos alimentos, alguns produtos apresentaram queda. Os principais recuos foram registrados no chã de dentro, com redução de 2,71%, na banana-d’água, que caiu 6,84%, e no açúcar cristal, com queda de 5,74%.
Energia elétrica pesa no orçamento das famílias
O grupo habitação registrou alta de 1,03% em maio. O principal fator foi o aumento de 3,45% na energia elétrica residencial, que teve o maior impacto individual sobre o índice do mês, contribuindo com 0,10 ponto percentual para o resultado geral.
Segundo o IBGE, em maio esteve em vigor a bandeira tarifária amarela, que acrescentou R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora consumidos na conta de luz.
Além da energia elétrica, também influenciaram o grupo os reajustes no aluguel residencial, que subiu 0,66%, e no gás de botijão, com aumento de 1,09%.
Saúde também registra aumento
O grupo saúde e cuidados pessoais apresentou variação de 0,88% no mês. Os principais aumentos ocorreram nos planos de saúde, que ficaram 0,50% mais caros, nos perfumes, com alta de 4,11%, e nos serviços de hospitalização e cirurgia, que avançaram 1,55%. Os resultados mostram que despesas consideradas essenciais continuaram pressionando o orçamento das famílias brasilienses ao longo de maio.
Transportes foram o único grupo em queda
Na direção oposta, o grupo transportes foi o único a registrar redução de preços, com recuo de 0,09%. As principais quedas ocorreram nas passagens aéreas, que ficaram 1,53% mais baratas, na gasolina, com redução de 0,33%, no seguro voluntário de veículos, que caiu 0,91%, e no etanol, que apresentou queda expressiva de 10,77%.
Por outro lado, alguns itens ligados à mobilidade tiveram aumento. O transporte por aplicativo subiu 3,87%, o ônibus urbano registrou alta de 3,41% e os custos com emplacamento e licenciamento de veículos avançaram 0,40%.
O que mede o IPCA
O IPCA é o índice oficial de inflação do país e é calculado pelo IBGE desde 1980. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre um e 40 salários mínimos.
A pesquisa abrange 10 regiões metropolitanas brasileiras e também os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. O índice é utilizado como uma das principais referências para acompanhar o custo de vida e a evolução dos preços no país.