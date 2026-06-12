Colônia de Férias Mapati chega à 67ª edição com inscrições abertas

A 67ª edição da Colônia de Férias Mapati, a mais antiga de Brasília, recebe inscrições para sua programação cultural, que ocorre entre 29 de junho e 31 de julho de 2026. O evento será realizado no Espaço Cultural Mapati, na 707 Norte.
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Consolidada na agenda das férias escolares da capital federal, a colônia de férias é uma referência na formação artística e cultural de gerações de brasilienses. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor para as crianças vivenciarem experiências culturais diversificadas.
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Atividades da Colônia de Férias Mapati
A programação inclui oficinas de artes visuais, teatro, culinária e circo. Também haverá montagem de cenário, crochê, argila, jardinagem, atividades com DJ, discoteca e diversas brincadeiras do universo infantil.
As atividades ocorrem nos turnos matutino, vespertino e integral, de segunda a sexta-feira. As famílias podem escolher a modalidade que melhor se adapta à sua rotina.
Serviço
67ª Colônia de Férias Mapati
Quando: de 29 de junho a 31 de julho de 2026
Semanas disponíveis:
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29/06 a 03/07
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06/07 a 10/07
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13/07 a 17/07
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20/07 a 24/07
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27/07 a 31/07
Local: Espaço Cultural Mapati - 707 Norte, Bloco K, Casa 05 – Brasília/DF
Informações e inscrições: (61) 3347-3920
Site: www.coloniamapati.com.br
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.