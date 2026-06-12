Obituário: 43 funerais nesta sexta-feira (12/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/6):

Campo da Esperança

Albertina Alves da Costa, 83 anos



Antônio Roque Pedreira, 93 anos



Francisca Maria da Conceição, 99 anos



José Armando Lopes Duarte, 70 anos



José de Castro Borges, 81 anos



Maria Alves da Silva, 82 anos



Maria das Graças Consuelo Silveira Alvim de Oliveira, 72 anos



Maria Doris de Almeida Raposo, 83 anos



Maria José do Nascimento Gonçalves, 74 anos



Mayrla Bianca Costa Ferreira, 24 anos



Rafaela Francisca de Oliveira, 43 anos



Ravid Yosef Sfalsini Figueiredo, menos de 1 ano



Sara Batista Pereira, 86 anos



Yerson Jesus Zapata, 1 ano

Taguatinga

Aldo Vieira da Costa, 66 anos



César Augusto da Solveira Borges, 45 anos



Doracy Neris de Oliveira, 86 anos



Gilbertina Alves Teles, 83 anos



Ilio Ferreira Dantas, 73 anos



João Francisco de Macedo, 61 anos



Jonas Maria Nascimento, 60 anos



Luiz Gonzaga Pereira Gomes, 88 anos



Maria da Penha Gonçalves, 51 anos



Maria das Graças Silva dos Santos, 75 anos



Maria de Nazareth Alves, 91 anos



Maridete da Silva de Sousa, 77 anos



Matheus Mendes Lima, 30 anos



Ronaldo Barbosa de Oliveira, 67 anos



Vanda Lúcia Almeida Santos, 59 anos



Vítor Andrade, 43 anos

Gama

André Gustavo Ribeiro de Castro, 47 anos



Aparecida Cezário, 68 anos



Marcos Paulo Neri, 45 anos



Zilda Pereira Lopes, 89 anos

Planaltina

Kayros Gabriel Sousa Paula, menos de 1 ano

Brazlândia

Daniel Vieira Alves Neto, 22 anos



Maria das Chagas Alves Lima, 46 anos

Sobradinho

Adhene Raimunda Silva do Nascimento, 79 anos



Elisângela Gomes de Araújo, 46 anos

Jardim Metropolitano

Generosa Ayres da Fonseca Abreu, 96 anos



Rosária Luiza de Magalhães Sales, 87 anos



Vanda Ferreira Mariano, 73 anos (cremação)



Zélia Maria Nunes dos Santos, 83 anos (cremação)

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