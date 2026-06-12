Obituário: 43 funerais nesta sexta-feira (12/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/6):
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Campo da Esperança
- Albertina Alves da Costa, 83 anos
- Antônio Roque Pedreira, 93 anos
- Francisca Maria da Conceição, 99 anos
- José Armando Lopes Duarte, 70 anos
- José de Castro Borges, 81 anos
- Maria Alves da Silva, 82 anos
- Maria das Graças Consuelo Silveira Alvim de Oliveira, 72 anos
- Maria Doris de Almeida Raposo, 83 anos
- Maria José do Nascimento Gonçalves, 74 anos
- Mayrla Bianca Costa Ferreira, 24 anos
- Rafaela Francisca de Oliveira, 43 anos
- Ravid Yosef Sfalsini Figueiredo, menos de 1 ano
- Sara Batista Pereira, 86 anos
- Yerson Jesus Zapata, 1 ano
Taguatinga
- Aldo Vieira da Costa, 66 anos
- César Augusto da Solveira Borges, 45 anos
- Doracy Neris de Oliveira, 86 anos
- Gilbertina Alves Teles, 83 anos
- Ilio Ferreira Dantas, 73 anos
- João Francisco de Macedo, 61 anos
- Jonas Maria Nascimento, 60 anos
- Luiz Gonzaga Pereira Gomes, 88 anos
- Maria da Penha Gonçalves, 51 anos
- Maria das Graças Silva dos Santos, 75 anos
- Maria de Nazareth Alves, 91 anos
- Maridete da Silva de Sousa, 77 anos
- Matheus Mendes Lima, 30 anos
- Ronaldo Barbosa de Oliveira, 67 anos
- Vanda Lúcia Almeida Santos, 59 anos
- Vítor Andrade, 43 anos
Gama
- André Gustavo Ribeiro de Castro, 47 anos
- Aparecida Cezário, 68 anos
- Marcos Paulo Neri, 45 anos
- Zilda Pereira Lopes, 89 anos
Planaltina
- Kayros Gabriel Sousa Paula, menos de 1 ano
Brazlândia
- Daniel Vieira Alves Neto, 22 anos
- Maria das Chagas Alves Lima, 46 anos
Sobradinho
- Adhene Raimunda Silva do Nascimento, 79 anos
- Elisângela Gomes de Araújo, 46 anos
Jardim Metropolitano
- Generosa Ayres da Fonseca Abreu, 96 anos
- Rosária Luiza de Magalhães Sales, 87 anos
- Vanda Ferreira Mariano, 73 anos (cremação)
- Zélia Maria Nunes dos Santos, 83 anos (cremação)
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postado em 12/06/2026 17:07