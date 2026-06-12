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Obituário: 43 funerais nesta sexta-feira (12/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos realizados em 12 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (12/6):

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Campo da Esperança

  • Albertina Alves da Costa, 83 anos
  • Antônio Roque Pedreira, 93 anos
  • Francisca Maria da Conceição, 99 anos
  • José Armando Lopes Duarte, 70 anos
  • José de Castro Borges, 81 anos
  • Maria Alves da Silva, 82 anos
  • Maria das Graças Consuelo Silveira Alvim de Oliveira, 72 anos
  • Maria Doris de Almeida Raposo, 83 anos
  • Maria José do Nascimento Gonçalves, 74 anos
  • Mayrla Bianca Costa Ferreira, 24 anos
  • Rafaela Francisca de Oliveira, 43 anos
  • Ravid Yosef Sfalsini Figueiredo, menos de 1 ano
  • Sara Batista Pereira, 86 anos
  • Yerson Jesus Zapata, 1 ano

Taguatinga

  • Aldo Vieira da Costa, 66 anos
  • César Augusto da Solveira Borges, 45 anos
  • Doracy Neris de Oliveira, 86 anos
  • Gilbertina Alves Teles, 83 anos
  • Ilio Ferreira Dantas, 73 anos
  • João Francisco de Macedo, 61 anos
  • Jonas Maria Nascimento, 60 anos
  • Luiz Gonzaga Pereira Gomes, 88 anos
  • Maria da Penha Gonçalves, 51 anos
  • Maria das Graças Silva dos Santos, 75 anos
  • Maria de Nazareth Alves, 91 anos
  • Maridete da Silva de Sousa, 77 anos
  • Matheus Mendes Lima, 30 anos
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira, 67 anos
  • Vanda Lúcia Almeida Santos, 59 anos
  • Vítor Andrade, 43 anos

Gama

  • André Gustavo Ribeiro de Castro, 47 anos
  • Aparecida Cezário, 68 anos
  • Marcos Paulo Neri, 45 anos
  • Zilda Pereira Lopes, 89 anos

Planaltina

  • Kayros Gabriel Sousa Paula, menos de 1 ano

Brazlândia

  • Daniel Vieira Alves Neto, 22 anos
  • Maria das Chagas Alves Lima, 46 anos

Sobradinho

  • Adhene Raimunda Silva do Nascimento, 79 anos
  • Elisângela Gomes de Araújo, 46 anos

Jardim Metropolitano

  • Generosa Ayres da Fonseca Abreu, 96 anos
  • Rosária Luiza de Magalhães Sales, 87 anos
  • Vanda Ferreira Mariano, 73 anos (cremação)
  • Zélia Maria Nunes dos Santos, 83 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/06/2026 17:07
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