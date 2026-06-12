Mais de 120 cães salvos de maus-tratos procuram um lar

Os primeiros 102 animais foram retirados do imóvel e, posteriormente, outros 23 cães ainda foram encontrados. Tempo depois, nasceram mais 45 filhotes - (crédito: Divulgação)

Depois de sobreviverem em um quarto superlotado sob condições precárias, 125 cães resgatados em Ceilândia Sul têm agora a oportunidade de começar uma nova vida. Os animais, que receberam atendimento veterinário e acolhimento após a operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), estarão disponíveis para adoção responsável neste domingo (14/6), durante o 4º evento de adoção dos cães da chamada “Casa dos 100”, no estacionamento 10 do Parque da Cidade, das 10h às 14h.

Já foram adotados 43 cães. Em cada evento, no máximo 15 animais são levados. A expectativa é zerar o número o mais rápido possível.

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A DRCA busca encontrar famílias dispostas a oferecer um lar seguro e definitivo aos animais. Para o delegado Jonatas Silva, responsável pelas investigações, a adoção representa o capítulo mais importante após o resgate. “A missão agora é conseguir um lar para todos esses animais, para que possam recomeçar a vida”, afirma.

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O caso veio à tona no dia 14 de maio, após uma denúncia encaminhada pela 23ª Delegacia de Polícia. Ao chegar ao local, equipes da DRCA encontraram cães confinados em um único cômodo, sem ventilação, iluminação adequada ou condições mínimas de higiene. Havia grande quantidade de fezes e urina espalhadas pelo ambiente, além de animais doentes e debilitados.

“Constatamos um ambiente cruel, com muita sujeira. Foi, com certeza, o pior lugar em que eu já entrei e uma das situações mais críticas enfrentadas pela DRCA nesses dois anos”, relata o delegado Jonatas.

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A operação mobilizou uma força-tarefa composta por policiais, protetores independentes, organizações não governamentais e clínicas veterinárias. Os primeiros 102 animais foram retirados do imóvel e, posteriormente, outros 23 cães ainda encontrados na residência também foram resgatados. Tempos depois, nasceram mais 45 filhotes, pois havia sete cadelas resgatadas prenhas, porém, eles ainda não estão disponíveis para adoção.

Entre os casos mais delicados estava uma cadela em trabalho de parto. “Ela foi socorrida por uma clínica veterinária e conseguiu ter seus filhotes em segurança. Os animais em situação mais grave precisaram ser internados, tudo com o apoio das ONGs e dos protetores independentes do DF”, explica.

O responsável pelos animais foi preso em flagrante por maus-tratos. Ele foi liberado após audiência de custódia.