Temporal complica trânsito e vias da Asa Norte e Sudoeste nesta sexta (12/6)

Chuva intensa atingiu as duas regiões administrativas a partir das 13h desta sexta (12); - (crédito: Gabriela Cidade/CB/DA Press)

Chuva intensa atingiu a Asas Norte e o Sudoeste na tarde desta sexta (12/6). A partir das 13h, o céu fechou rapidamente e uma precipitação intensa surpreendeu moradores e motoristas

Uma forte chuva tomou conta de partes do Plano Piloto na tarde desta sexta-feira (12), afetando especialmente a Asa Norte e o Sudoeste. Por volta das 13h, o céu escureceu rapidamente e uma chuva intensa se abateu sobre os dois bairros, surpreendendo pedestres, ciclistas e motoristas que circulavam pela região na hora do almoço.

O temporal fes a visibilidade nas pistas cair e provocou a formação de poças e pequenos alagamentos em trechos das vias locais, dificultando o trânsito e forçando pedestres a buscar abrigo em comércios e marquises.

A chuva ocorre em um período atípico para Brasília. Junho faz parte da estação seca do Distrito Federal, quando as precipitações são raras e a umidade relativa do ar costuma despencar a níveis críticos. Apesar disso, a previsão do tempo para esta sexta (12/6) indicava chuvas rápidas no período da tarde.

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