Ossada humana e cinzas são apreendidas em bagageiro de ônibus

Mala tinha como destino o estado da Bahia - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, na tarde desta sexta-feira (12/6), uma ossada e cinzas humanas sendo transportadas irregularmente em um ônibus de turismo abordado na BR-020, em Planaltina (DF). O material estava acondicionado em uma mala despachada no compartimento de bagagens do veículo e não tinha qualquer documentação que justificasse o transporte.

A ocorrência foi registrada durante fiscalização em um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e Guaribas (PI). Ao vistoriarem o compartimento de bagagens, os policiais identificaram uma mala trancada com cadeado, em condições precárias de conservação e sem etiqueta de identificação do conteúdo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com os registros da viagem, a bagagem havia sido embarcada na capital paulista e tinha como destino final o município de Campo Alegre de Lourdes (BA).

Na bagagem, os policiais encontraram um saco com ferramentas de construção civil e uma caixa plástica. Dentro, localizaram uma ossada humana sem qualquer identificação. Também foi encontrado um invólucro contendo cinzas humanas acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.

Em razão da ausência de documentação legal e sanitária referente ao transporte dos restos mortais, o material apreendido, o motorista responsável pelo veículo no momento da abordagem e os demais elementos relacionados à ocorrência foram apresentados na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).