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Homicídio

Abordagem de trânsito resulta em prisão de suspeito de matar adolescente no DF

Samuel Coutinho Ferreira, 17 anos, ficou 10 dias desaparecido. O corpo dele foi encontrado em abril, em uma área de construção em São Sebastião

samuel coutinho ferreira, 17 anos, foi morto em abril - (crédito: Divulgação/PCDF)
samuel coutinho ferreira, 17 anos, foi morto em abril - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma abordagem de trânsito da Polícia Militar (PMDF) resultou na prisão de um homem possivelmente envolvido no assassinato do adolescente Samuel Coutinho Ferreira, 17 anos, encontrado morto em uma área de construção de São Sebastião, em abril. 

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Policiais do Batalhão de São Sebastião faziam um patrulhamento de rotina em uma das vias da cidade, na tarde desta quinta-feira (11/6). Da viatura, os militares viram como suspeita uma manobra feita por um motocilista na rua. A moto estava sem os retrovisores.

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Segundo a major Talita Soares, porta-voz da PMDF, durante a abordagem ao condutor, as equipes detectaram uma vasta ficha criminal e constataram irregularidades veiculares. "Os policiais, junto à seção de Inteligência da PM, descobriram que, instantes antes, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o suspeito", afirmou. 

O mandado refere-se ao homicídio de Samuel. Antes de ser encontrado morto sobre tijolos, o adolescente ficou 10 dias desaparecido. O suspeito foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). A motivação do crime é investigada.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/06/2026 20:25 / atualizado em 12/06/2026 01:16
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