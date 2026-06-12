Gatilhos da violência: Segurança Pública fecha o cerco a distribuidoras na Copa

Fiscalização em distribuidoras de bebidas será reforçada durante a Copa do Mundo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As forças de segurança do Distrito Federal preparam um pacote de medidas estratégicas a serem adotadas nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. As distribuidoras de bebidas estão entre os pontos sensíveis e exigem atenção redobrada nesse período, afirmou o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Alexandre Patury, ao Correio. Com horários estabelecidos para fechamento até meia-noite, esses estabelecimentos são, na avaliação do gestor, gatilhos para a violência.

O Brasil estreia na Copa às 19h deste sábado (13/8) e enfrenta a Seleção do Marrocos. A tradição de acompanhar as partidas em bares é nacional. Aproveitando esse hábito, distribuidoras se camuflam como bares para poderem funcionar após a 0h. Em março do ano passado, o GDF publicou uma portaria que regulamenta o horário de funcionamento desses locais na capital.

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A regra determina que as portas das distribuidoras presentes em área de uso comercial, mista, e residencial sejam abertas às 6h e fechadas à 0h. O rigor baseia-se em estudos e evidências que visam reduzir os índices de violência e criminalidade noturna, destacou o secretário. Ele citou as ferramentas tecnológicas como forma de identificar aglomerações, por exemplo.

“Além das câmeras de segurança e dos radares que detectam as placas veiculares e permitem a contagem de carros, identificamos aglomerações de pessoas em determinado espaço. Funciona como uma mancha de calor. Não há violação de privacidade. Com base no número de celulares ativos, temos ideia de quantidade. Ao percebermos um amontoado maior, reforçaremos a segurança”, garantiu Patury.

De acordo com o secretário, há muitas distribuidoras camufladas de bar — para funcionar após a 0h. A quebra da regra resulta em problemas que podem, segundo ele, custar a vida de uma pessoa. “Agimos para evitar homicídios, lesão corporal, tráfico de drogas. São ações baseadas em evidências e é uma questão de disciplina. Em um local desse, sabemos que uma discussão pode facilmente evoluir para um homicídio.”

"Os dados apresentados em relatórios recentes da Segurança Pública demonstram a correlação direta entre o funcionamento prolongado de distribuidoras de bebidas e o aumento significativo de ocorrências policiais, incluindo violência urbana, tráfico de drogas, perturbação da ordem pública e acidentes", menciona a portaria publicada em 2025.

