Hospital oferece ação de acolhimento a pais com filhos internados na UTI

A ação de humanização resgatou a autoestima e o bem-estar de pais - (crédito: Divulgação/Hospital Brasília)

Uma pausa no bip dos monitores e na rotina exaustiva da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Nesta quinta-feira (11/6), o Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, transformou a véspera do Dia dos Namorados em um ato de puro acolhimento. Três casais que estão com filhos internados na cardiologia pediátrica ganharam uma noite de cuidado dedicada exclusivamente a eles, unindo a celebração do amor ao Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, lembrado em 12 de junho.

A ação de humanização resgatou a autoestima e o bem-estar de pais que, muitas vezes, esquecem de si mesmos. As mães receberam sessões de massagem relaxante, escalda-pés, aromaterapia e maquiagem. À noite, a partir das 19h, a rotina hospitalar deu lugar a um jantar especial, embalado por uma apresentação emocionante do coral de colaboradores da unidade.

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“Entendemos que não estamos cuidando apenas da criança. Estamos cuidando de toda uma família que passa por um processo extremamente desafiador. Esta ação foi pensada para permitir que eles se reconectem, celebrem suas histórias e fortaleçam vínculos tão importantes”, explica Amanda Nogueira, diretora assistencial do hospital.

A homenagem tocou o coração de famílias que medem o tempo não por dias, mas por batimentos cardíacos. Entre os homenageados estavam: Lauana dos Santos e Rafael Rodrigues, pais do pequeno Benício Rodrigues Almeida, de apenas 2 meses e 11 dias, que soma 42 dias de internação; e Beatriz Magno e Luís Fabiano Costa, pais da valente Clara Moreira Costa, que com 4 meses e 11 dias de vida, enfrenta uma jornada de 85 dias no hospital.

Além do afeto, a ação trouxe conhecimento. Os casais participaram de uma roda de conversa com especialistas para tirar dúvidas sobre a cardiopatia congênita, a malformação mais comum na infância. Os médicos reforçaram a importância vital do diagnóstico precoce, que pode ser feito ainda na gestação, e do acompanhamento especializado para garantir o futuro e a qualidade de vida dessas crianças.

