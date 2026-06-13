Fim de semana começa com tempo ameno e chuva em vários pontos do DF

O sábado será marcado por forte nebulosidade. De acordo com o Inmet, existe a possibilidade de pancadas de chuvas em vários pontos do DF - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press.)

Bom dia, torcedor brasiliense! Quem olhou para o céu nos últimos dois dias mal pôde acreditar no volume de água que caiu sobre o Distrito Federal, surpreendendo os moradores e rompendo com a estiagem típica desta época do ano. Para este sábado (13/6), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo instável e o clima ameno devem continuar ao longo do dia.

O sábado será marcado por forte nebulosidade. De acordo com o Inmet, existe a possibilidade de pancadas de chuvas em vários pontos do DF, com maior probabilidade de ocorrência durante o período da tarde. Regiões como Ceilândia, Asa Norte e Sudoeste já registraram precipitações isoladas. Os ventos na capital federal irão soprar de fracos a moderados.

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Embora não tenham sido emitidos alertas meteorológicos de risco para o volume de água, os brasilienses precisam se preparar para um dia mais frio. Os termômetros devem registrar a temperatura máxima de 26°C, enquanto a mínima deve ficar na casa dos 18°C. A umidade relativa do ar em Brasília vai apresentar uma oscilação considerável, variando entre 50% e 90%.

Para quem vai assistir ao primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo com os amigos ou com a família, a recomendação é deixar o casaco e o guarda-chuva por perto antes de sair de casa. Um ótimo fim de semana e boa sorte para a Seleção!