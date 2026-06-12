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Segurança Pública

Corpo de Bombeiros forma nova turma de mergulhadores

Dos 23 alunos que iniciaram a formação de resgate, 10 concluíram todas as etapas

Dez alunos se formaram no curso - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Dez alunos se formaram no curso - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) formou, na manhã desta sexta-feira (12/6), uma nova turma de mergulhadores de resgate do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). 

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Iniciado em abril, o curso teve como objetivo especializar militares para a execução de operações de busca, resgate e salvamento em ambientes aquáticos. Dos 23 alunos que iniciaram a formação, 10 concluíram todas as etapas.

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Segundo o CBMDF, a elevada taxa de evasão reflete o alto nível de exigência física, técnica e psicológica da capacitação, reconhecida como uma das mais desafiadoras do Corpo de Bombeiros.

No curso, os alunos foram submetidos a intensos treinamentos em superfície e em ambiente subaquático, incluindo operações de busca e resgate, recuperação de vítimas, reflutuação de estruturas, navegação subaquática e mergulho noturno.

Nesta 31ª edição, o curso também marcou os 50 anos da atividade de mergulho de resgate no CBMDF. Ao longo de cinco décadas, foram formados apenas 248 mergulhadores de resgate, profissionais preparados para atuar em algumas das ocorrências mais complexas e desafiadoras do serviço operacional.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/06/2026 20:33
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