Menina de 14 anos está desaparecida

A adolescente Melissa Graciano Oliveira, 14 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (9/6), quando foi vista com malas entrando em um carro de aplicativo acompanhada do namorado de 17 anos. Sem notícias do jovem, a família registrou um boletim de ocorrência e aguarda informações sobre o paradeiro do casal.

Ao Correio, o pai de Melissa informou que no dia que a adolescente sumiu ele havia descoberto que ela estava faltando às aulas havia cerca de um mês, e por esse motivo recolheu o celular da jovem. Segundo familiares, a notícia mais recente que receberam por meio de terceiros é que a jovem e o namorado estão em uma residência na Estrutural. O pai foi até o local informado, mas não conseguiu encontrá-los.

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O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).