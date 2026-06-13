InícioCidades DF
Investigação

Menina de 14 anos está desaparecida

Ao Correio, o pai de Melissa informou que no dia que a adolescente sumiu ele havia descoberto que ela estava faltando às aulas havia cerca de um mês, e por esse motivo recolheu o celular da jovem

Melissa Graciano Oliveira - (crédito: Arquivo pessoal)
Melissa Graciano Oliveira - (crédito: Arquivo pessoal)

A adolescente Melissa Graciano Oliveira, 14 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (9/6), quando foi vista com malas entrando em um carro de aplicativo acompanhada do namorado de 17 anos. Sem notícias do jovem, a família registrou um boletim de ocorrência e aguarda informações sobre o paradeiro do casal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ao Correio, o pai de Melissa informou que no dia que a adolescente sumiu ele havia descoberto que ela estava faltando às aulas havia cerca de um mês, e por esse motivo recolheu o celular da jovem. Segundo familiares, a notícia mais recente que receberam por meio de terceiros é que a jovem e o namorado estão em uma residência na Estrutural. O pai foi até o local informado, mas não conseguiu encontrá-los. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/06/2026 18:36 / atualizado em 13/06/2026 18:47
SIGA
x