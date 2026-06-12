Família de mulher atropelada de forma brutal faz protesto neste sábado (13/6)

Elcina tinha 58 anos e era costureira em Planaltina - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Familiares e amigos de Elcina Pereira, morta ao ser atropelada em 2 de junho, no Arapoanga, fará uma caminhada em memória da costureira. O trajeto começa às 7h30, em frente à Loja Paraíso do Sono, e segue até o Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

“O ato pacífico será um momento de homenagem à trajetória de Elcina, mas também um forte grito de socorro por segurança pública e infraestrutura viária nas regiões de Arapoanga e de Planaltina”, afirmou a família em nota.



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Segundo os parentes da vítima, a caminhada será um momento de reivindicação popular, pedindo medidas dos órgãos públicos para que novas famílias não sejam destruídas. “A comunidade exige providências urgentes das autoridades para proteger a vida de pedestres e ciclistas que sofrem diariamente com o perigo nas vias locais”, afirmaram.

Relembre o caso

Em 2 de junho, Elcina foi atropelada por Erick Sávio Alves de Souza, 21, que conduzia um carro em alta velocidade sob efeito de substâncias ilícitas. Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram sinais evidentes de alteração na capacidade psicomotora. Durante as buscas realizadas no interior do veículo, os agentes encontraram dois comprimidos de Rohypnol e uma porção de substância com características semelhantes à maconha.

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Por determinação da Justiça, Erick continuará preso, já que a prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia.

De acordo com a família, Elcina realizava uma caminhada quando foi atropelada. O radialista Paulo Silva, amigo da vítima, comentou que ela era "uma pessoa maravilhosa". “Era líder comunitária da cidade e sempre buscava soluções para as demandas locais na tentativa de ajudar pessoas em vulnerabilidade. Era mobilizada, querida e conhecida por todos", contou.