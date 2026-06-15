OAB/DF realiza audiência pública sobre educação e inclusão de autistas

O evento "Educação e Autismo: Desafios e Perspectivas para a Inclusão", acontece no Dia do Orgulho Autista, na Asa Norte - (crédito: Divulgação: OAB/DF)

A OAB/DF promove, nesta quinta quinta-feira (18/6), uma audiência pública para debater os desafios e as perspectivas da inclusão escolar de pessoas com autismo. O evento, chamado “Educação e Autismo: Desafios e Perspectivas para a Inclusão”, acontece no Dia do Orgulho Autista, das 9h às 13h, na sede da Seccional, na Asa Norte.

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“O debate tem como objetivo coletar subsídios para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à educação inclusiva no Distrito Federal. A programação prevê a participação de representantes de órgãos públicos, especialistas, pesquisadores e entidades da sociedade civil organizada”, explica o presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira, Poli, que estará na mesa de abertura.

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A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB/DF, Flávia Amaral, organizadora da audiência pública, informa que “especialistas convidados terão sete minutos para exposição, enquanto membros da comunidade poderão se manifestar em blocos de cinco minutos”. Ela orienta que as inscrições para manifestação oral devem ser feitas diretamente com a organização do evento no local. A audiência será realizada no Plenário José Gerardo Grossi.

O edital de convocação para a audiência pública pode ser conferido no site da OAB/DF.



