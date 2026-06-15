Água encanada chega ao Terra Nova e beneficia 350 famílias

Inauguração do sistema de abastecimento de água do condomínio Terra Nova, no Arapoanga - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal inaugurou o novo sistema de abastecimento de água do condomínio Terra Nova, no Arapoanga, que levará água tratada para mais de 350 famílias que viviam sem acesso regular ao serviço. A entrega foi acompanhada pela governadora Celina Leão (PP), nesta segunda-feira (15/6). Ela destacou a transformação da comunidade e anunciou novos investimentos em infraestrutura para a região.

Durante a solenidade, Celina relembrou uma visita anterior ao local, quando viu de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores. “Eu tive aqui em um sábado e vi a realidade de vocês. A gente não vive sem água. Não tem condições de viver sem água. Hoje eu quero agradecer porque a água chegou aqui no Terra Nova. Por isso que no dia em que eu vim aqui eu chamei de terra prometida”, afirmou.

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A chefe do Executivo local também anunciou a assinatura da ordem de serviço para implantação da iluminação pública na comunidade. “Hoje eu assinei uma ordem de serviço de toda a iluminação pública aqui do Terra Nova. Em poucos meses vocês vão chegar em casa à noite com mais segurança”, disse.

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A governadora destacou, ainda, que outras localidades também estão recebendo investimentos em abastecimento de água. Segundo ela, na região de Nossa Senhora de Fátima estão sendo implantadas 300 ligações, beneficiando cerca de 1,2 mil pessoas. Já no Miguel Lobato, são 150 ligações, atendendo 596 moradores. “Essas eram áreas invisíveis, onde moravam pessoas muito carentes. No nosso governo, nós vamos cuidar de quem mais precisa”, afirmou Celina Leão.

O presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio Almeida Reis, destacou a importância da obra e pediu a colaboração dos moradores para a preservação da rede instalada. “Estamos levando água para quem mais precisa, para as franjas da cidade. São quase 3.800 metros de rede e mais 350 ligações. A Caesb pede que cada morador trate isso como algo seu. É um investimento público e precisa ser cuidado por todos”, afirmou.

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Administrador regional do Arapoanga, Sérgio de Araújo ressaltou as mudanças ocorridas no Terra Nova desde a primeira visita da governadora à comunidade. “Desde a primeira vez que a senhora pisou aqui, o Terra Nova é outro. Estamos trabalhando para cumprir tudo o que foi determinado e trazer mais dignidade para as famílias”, afirmou.