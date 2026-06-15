Previsão do tempo: DF ainda pode ter chuva isolada nesta segunda

Bom dia, Brasília! Moradores do Distrito Federal devem continuar atentos à possibilidade de chuvas isoladas nesta segunda-feira (15/6), principalmente entre o fim da tarde e a noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar dessas condições, a tendência para os próximos dias é de uma mudança gradual no padrão do tempo, com redução das precipitações, aumento dos períodos de céu aberto e condições mais características do mês de junho.

Moradores da Asa Norte registraram vídeos que mostram a intensidade da precipitação durante a madrugada desta segunda (15). Os volumes, no entanto, foram considerados de baixos a moderados pelo Inmet. Em estações de monitoramento, os maiores acumulados chegaram a 23 milímetros em Águas Claras. A Cidade Estrutural registrou 14 mm e o Núcleo Bandeirante, 9 mm. Nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado foi de 16 mm no Plano Piloto, 14,4 mm em Ponte Alta, no Gama, e 4,2 mm no Paranoá. Confira o vídeo:

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Segundo o meteorologista do Inemt, Rafael Le Masson, a percepção de uma chuva muito forte ocorreu porque as precipitações aconteceram em forma de pancadas intensas e concentradas em curto período de tempo. “São chuvas de tempestade, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. O acumulado não foi tão elevado, mas a intensidade em um curto intervalo aumenta a sensação de que choveu muito”, explicou.

De acordo com o especialista, a chuva também influenciou nas temperaturas registradas durante a madrugada. No Plano Piloto, por exemplo, a mínima foi de 18°C. A presença de nuvens e a umidade deixada pela precipitação impediram um resfriamento maior. “Em noites de céu limpo, típicas desta época do ano, as temperaturas costumam cair mais. Como tivemos chuva durante a madrugada, o ambiente permaneceu mais úmido e a mínima acabou ficando um pouco mais elevada”, detalhou.

Previsão

Para esta segunda (15/6), a expectativa é de predomínio de sol ao longo da tarde, embora ainda possa haver alguma nebulosidade residual. Com isso, a umidade relativa do ar deve cair para valores entre 40% e 45% nos períodos mais quentes do dia. Durante a noite, a formação de nuvens pode voltar a ocorrer devido à presença de umidade em níveis médios da atmosfera.

O fenômeno responsável pelas chuvas recentes está relacionado ao transporte de umidade da região amazônica, favorecido pela atuação de sistemas meteorológicos sobre o Oceano Atlântico. Segundo o especialista, essa umidade encontrou condições favoráveis para o desenvolvimento de tempestades sobre o DF. “É uma situação considerada atípica para junho, mas não chega a ser algo extraordinário. Ainda existe alguma condição para novas pancadas ocorrerem, porém o sistema que gerou essas chuvas já está perdendo força”, afirma.

A previsão indica que ainda podem ocorrer chuvas muito localizadas, mas com volumes menores e impacto reduzido. A partir dos próximos dias, as precipitações tendem a se tornar cada vez mais raras. Até o próximo sábado (20), a expectativa é de manutenção das temperaturas máximas entre 27°C e 28°C, umidade mínima variando entre 40% e 50% e máximas entre 70% e 80%, configurando um cenário mais próximo do padrão climatológico esperado para o período seco no Distrito Federal.