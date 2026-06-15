População será ouvida pelo GDF sobre gastos públicos

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai ouvir a população, nesta terça-feira (16/6), em audiência pública com o objetivo de discutir o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). A audiência será transmitida ao vivo pelo YouTube da Secretaria de Economia do DF. Os cidadãos poderão encaminhar sugestões até 30 de junho pelos canais da Ouvidoria do GDF, como o Portal Participa DF, o telefone 162 ou presencialmente nas unidades de atendimento.

O orçamento previsto para o ano de 2027 é de R$ 74,97 bilhões. Desse total, R$ 45,45 bilhões correspondem às receitas próprias do Distrito Federal e R$ 29,52 bilhões são provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). As projeções, contudo, ainda poderão sofrer alterações durante a elaboração da PLOA. Conforme estabelece a Lei Orgânica do DF, a proposta orçamentária deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) até o dia 15 de setembro de 2026, quando passará à apreciação dos deputados distritais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, as pessoas poderão conhecer e debater a proposta orçamentária do governo para o exercício seguinte. Durante o processo, os cidadãos podem esclarecer dúvidas e apresentar sugestões sobre a destinação dos recursos públicos em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e assistência social, fortalecendo a transparência e o controle social sobre os gastos governamentais.



A PLOA estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano seguinte, detalhando como os recursos públicos deverão ser arrecadados e aplicados. Sua elaboração observa as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os objetivos definidos no Plano Plurianual (PPA).