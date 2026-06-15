Celina Leão anuncia reforço na saúde durante GDF na Sua Porta em Planaltina

A chefe do Executivo afirmou ainda que o GDF trabalha para expandir a oferta de exames de alta complexidade. “Eu quero ressonância em todos os nossos hospitais”, declarou. Segundo Celina, a medida faz parte de um processo de reorganização da rede para evitar deslocamentos desnecessários de pacientes entre unidades de saúde.

Celina destacou que cada equipamento de ressonância representa um investimento estimado em cerca de R$ 7 milhões, mas defendeu a aquisição dos aparelhos como forma de melhorar o diagnóstico e reduzir custos com transporte de pacientes. “Tem hospitais particulares que não têm ressonância, mas eu quero o melhor para as pessoas e para saúde pública”, disse.

Durante o evento, Celina também reforçou que a saúde continuará sendo uma das principais prioridades da gestão. Ela lembrou que o governo realocou recursos para o setor, inclusive com o cancelamento de eventos e festas, e afirmou que os investimentos ajudaram a regularizar pagamentos e ampliar parcerias para acelerar o atendimento à população.

“Nosso compromisso é pagar em dia para que eles nos ajudem a realmente fazer com que essa fila gire”, declarou. A governadora acrescentou que acompanha pessoalmente os indicadores da rede pública, entre eles, o número de cirurgias realizadas, e mantém monitoramento constante das demandas da saúde no Distrito Federal.

Serviço

O programa GDF na Sua Porta permanece em Planaltina até o dia 19 de junho, das 9h às 16h, oferecendo serviços de diversas áreas, incluindo saúde, assistência social, habitação, educação e atendimento ao cidadão.