TJDFT terá mudanças no funcionamento em dias de jogos do Brasil

As unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) terão mudanças no funcionamento nos dias em que a Seleção Brasileira participar dos jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2026.
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A medida foi estabelecida pela Portaria Conjunta 48/2026. De acordo com o documento, os dias em que os jogos do Brasil estiverem programados para as 14h, o expediente ocorrerá das 7h às 11h. Quando as partidas forem realizadas às 16h, o horário de funcionamento será das 7h às 13h.
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Os jogos marcados para acontecer às 17h terão expediente das 7h às 14h. Nos dias de jogo programado para as 19h ou 20h, o funcionamento será das 9h às 16h. Por fim, nos horários após as 20h, o expediente será regular.
Vale ressaltar que são dois jogos confirmados para acontecer, sendo Brasil contra Haiti, na próxima sexta-feira (19/6), às 21h30; e Escócia contra Brasil, na quarta-feira (24/6), às 19h. As partidas de eliminatórias dependem dos resultados das fases de grupo.
Os prazos processuais, judiciais e administrativos que se iniciarem ou se encerrarem nos dias de expediente diferenciado serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, em conformidade com a legislação processual vigente.
O funcionamento do plantão judicial será disciplinado por atos específicos da Presidência e da Corregedoria da Justiça. No caso do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), os horários para realização das audiências e para o expediente cartorário serão definidos pela Corregedoria em ato próprio.
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