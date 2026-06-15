PCDF prende envolvido em tiroteio por tentativa de homicídio em Ceilândia

Ação foi realizada por meio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 19ª Delegacia de Polícia - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou, nesta segunda-feira (15/6), informações sobre a Operação Fogo Cruzado, realizada na sexta-feira (12/6). A ação, realizada por meio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 19ª Delegacia de Polícia, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado.

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O autor portava uma arma de fogo e fez vários disparos durante uma festa na QNP 15, em via pública, contra um homem que que também disparava em sua direção. Os disparos atingiram uma casa e uma oficina mecânica. A polícia identificou um dos envolvidos e decretou a prisão preventiva dele.

O homem estava no Hospital Regional de Ceilândia, onde segue internado em decorrência dos tiros que levou no confronto com o outro envolvido, que é procurado pela polícia.

pela prática de homicídio qualificado tentado.