IPTU: 2ª parcela começa a vencer nesta segunda (15); veja como pagar

O GDF tem cerca de 1,2 milhão de imóveis cadastrados na sua base de dados - (crédito: Divulgação: Agência Brasília)

Começa a vencer, nesta segunda-feira (15/6), a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) no Distrito Federal. Pelo calendário, os moradores devem pagar a parcela com inscrições finais 1 e 2.

O vencimento da terceira parcela está agendado para a partir de 13 de julho. O IPTU e a TLP poderão ser pagos em até seis parcelas, iguais e sucessivas, que englobarão ambos os tributos. O valor de cada não pode ser inferior a R$ 20. Quando a soma do valor do IPTU e da TLP for inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser efetuado em cota única. O GDF tem cerca de 1,2 milhão de imóveis cadastrados na sua base de dados.

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Para quem optar pelo parcelamento, o vencimento da última parcela vai até 19 de outubro, também a depender do dígito final do número de inscrição do imóvel. O boleto chega impresso na residência do contribuinte. Porém, é possível emitir o documento pelo site da Secretaria de Fazenda.