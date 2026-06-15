DPU realiza ações para promoção do acesso à Justiça e a direitos fundamentais

A ação busca fortalecer a aproximação da DPU com a comunidade escolar e com pessoas que necessitam de orientação jurídica - (crédito: Divulgação/DPU)

Por Luiz Francisco*

A Defensoria Pública da União (DPU) realizará ações institucionais no Distrito Federal voltadas à promoção do acesso à Justiça e à garantia de direitos fundamentais. A iniciativa — que busca fortalecer a aproximação da DPU com a comunidade escolar e com pessoas que necessitam de orientação jurídica — ocorrerá, nesta terça-feira (16/6), nas estações de metrô da 108 e da 112 Sul e em 10 escolas públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As ações contemplam duas frentes: atendimento jurídico e orientação à população; e atividades de educação em direitos nas escolas. Segundo os organizadores, a presença da DPU em pontos estratégicos amplia o alcance do atendimento e facilita o acesso de cidadão aos direitos. As estações da 112 e da 108 Sul, por exemplo, ficam perto das secretarias da Saúde e da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal.

Nas escolas, o objetivo das atividades é disseminar conhecimento sobre cidadania e os serviços oferecidos pela DPU. As agendas ocorrerão, nas estações, das 9h às 12h, e nas escolas a partir das 9h30.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho



