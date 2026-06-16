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Desfile de moda autoral reúne marcas brasilienses

Evento do Grupo Brasília de Moda (GBM) reuniu estilistas, modelos e empresários locais para valorizar a economia criativa

A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Quando as luzes da passarela se acenderam no histórico Brasília Palace Hotel, não foram apenas roupas que desfilaram. Histórias de estilistas e de modelos transformaram a moda brasiliense em manifesto de identidade.

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Desfile de Moda no Brasília Palace Hotel.
A empres&aacute;ria Socorro Vale, da Vento Radical, acompanha as modelos no desfile &quot;Bras&iacute;lia &mdash; Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa.&quot; Bras&iacute;lia Palace Hotel (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

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O Grupo Brasília de Moda (GBM) promoveu, nesta segunda-feira (15/6), o desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa". O evento reuniu as marcas Allegrinho Kids, KNK Fitwear, Lago por Luiz Antônio, Nágela Maria, Soul Livier, Traje Sport, Vento Radical e Vilma Rocha. O desfile foi aberto pela Allegrinho Kids, que levou à passarela modelos mirins. O grupo também encerrou o evento, com roupas que homenagearam a Copa do Mundo.

O intuito do desfile foi fortalecer a moda autoral do Distrito Federal e destacar o papel da geração de oportunidades para pequenos empreendedores do setor. Idealizadora do GBM, Nágela Maria ressaltou a trajetória para consolidar o espaço da moda local. "Nós lutamos muito para chegar nesse lugar. Nasceu em Brasília, e vamos dar continuidade até morrer, porque acho que nada vai apagar o brilho da moda local daqui", afirmou. O grupo integra empresas independentes que apostam na produção artesanal. "São marcas simples, marcas que estão começando, trabalhadas e feitas à mão, com muita dificuldade, de bordado e de costuras. Nosso público são lojistas, empresários e o pessoal que gosta de moda", disse.

Desfile de Moda no Brasília Palace Hotel.
A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Entre as participantes do desfile estava a empresária Socorro Vale, dona da Vento Radical, especializada em moda praia e fitness. Conhecida também por confeccionar uniformes da rede pública de ensino, ela levou à passarela uma proposta voltada à diversidade. "A minha moda é inclusiva. Eu procuro sempre trazer modelos plus size e negras", explicou. A empresária destacou, ainda, a importância das peças sob medida para atender diferentes biotipos. "As vezes, a mulher é número 48 na parte de cima e 50 embaixo. Eu faço sob medida, porque é um estilo que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar, algo que cabe no corpo delas", detalhou.

  • A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile
    A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile
    A Tela Ambulante trabalha com moda sustentável e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile
    A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile
    A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile
    A Vento Radical é especializada em moda praia e fitness e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A empresária Socorro Vale, da Vento Radical, acompanha as modelos no desfile
    A empresária Socorro Vale, da Vento Radical, acompanha as modelos no desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A KNK Fitwear é especializada em moda fitness e participou do desfile
    A KNK Fitwear é especializada em moda fitness e participou do desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A KNK Fitwear no desfile
    A KNK Fitwear no desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A KNK Fitwear no desfile
    A KNK Fitwear no desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • O empresário Paulo Octávio prestigiou o desfile
    O empresário Paulo Octávio prestigiou o desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Evento foi realizado no Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A idealizadora do GMB, Nágela Mariano, no desfile
    A idealizadora do GMB, Nágela Mariano, no desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • Modelos mirins da Allegrinho abriram e encerraram o
    Modelos mirins da Allegrinho abriram e encerraram o "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Fotos: Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Allegrinho abriu o encerrou o desfile
    A Allegrinho abriu o encerrou o desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press
  • A Allegrinho abriu o encerrou o desfile
    A Allegrinho abriu o encerrou o desfile "Brasília — Uma cidade que inspira. Uma moda que expressa." Brasília Palace Hotel Minervino Junior/CB/D.A Press

Identidade cultural

A representatividade também marcou a participação do coletivo e marca experimental Tela Ambulante, convidado pela organização a fazer uma manifestação de expressão de upcycling, ou seja, de repaginar peças. As modelos Nathalia Mendes, 26 anos, de Taguatinga, e Jessica de Oliveira, 28, de Sobradinho, destacaram que o trabalho busca dar visibilidade a grupos historicamente excluídos das passarelas. "A marca representa os corpos periféricos, os corpos que sempre são marginalizados. A gente busca trazer e renovar também as roupas. Tanto a periferia, quanto os corpos negros, quanto as pessoas trans, que realmente são marginalizadas", disse Nathalia.

Para Jessica, as peças trazem elementos que dialogam com memória e identidade cultural. "Nas roupas a gente coloca frases de músicas, nomes de pessoas que trazem essa representatividade pra gente, desenhos que trazem muito do nosso passado. Então, a gente trabalha muito com essa parte histórica também", acrescentou.

O evento contou com a presença do empresário Paulo Octávio, que elogiou a qualidade da produção na capital. "Foi-se o tempo em que o brasiliense tinha que procurar moda no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados. Hoje, Brasília tem figurinistas extraordinários, tem produtores de moda extraordinários. Esse desfile mostra muito bem como nós podemos fazer moda em Brasília, que é a cpital fashion de toda a região Centro-Oeste. Então, valorizar a moda, valorizar o que é produzido em Brasília é sensacional", enfatizou.

Liana França Alagemovits, vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, avaliou a importância do fomento à cultura. "Em todas as áreas da economia, nós ajudamos, nós estamos lá, nós estamos presentes. Reviver a GBM para a gente é um grande orgulho, e temos de estar juntos. Além disso, temos um conselho de design fantástico, onde a gente trata de economia criativa", assinalou. "Temos projetos com a Unesco tratando dos territórios da economia criativa no DF e estimulando nossos artistas, nossos artesãos, e capacitando também para que a indústria da moda possa reviver", completou.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 16/06/2026 05:00
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