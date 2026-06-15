Ciência na Estrada promove programação gratuita em Santa Maria

Com passagens por diversas RAs do Distrito Federal, o Ciência na Estrada fortalece a popularização científica e amplia oportunidades de contato com áreas estratégicas para o futuro - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

Por Luiz Francisco*

O projeto Ciência na Estrada promove uma programação gratuita, em Santa Maria, que transforma ciência e tecnologia em experiências acessíveis para crianças, jovens e adultos. A iniciativa itinerante é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), em parceria com o Instituto de Gestão e Execução de Projetos (Igepex), e acontecerá entre 17 e 21 junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto, que passou por diversas Regiões Administrativas, tem a missão de democratizar o acesso ao conhecimento científico. Com atividades que unem aprendizado, diversão e inovação, o público poderá vivenciar de perto conceitos de astronomia, tecnologia, realidade virtual, robótica e cultura digital.

A programação conta com o Domo Planetário, que apresenta conteúdos sobre astronomia de forma envolvente; o Desafio Espacial, que incentiva o trabalho em equipe e a resolução de problemas; a Arena Gamer, espaço dedicado à tecnologia, jogos e cultura digital; o ônibus Viagem Insólita, que proporciona uma simulação espacial em realidade virtual; e Einstein Júnior, que oferece oficinas práticas e experimentos científicos que estimulam a criatividade, o raciocínio lógico e a descoberta.

O evento é gratuito, com retirada de ingressos pelo site do Sympla, e funcionará das 14h às 19h, no estacionamento do Giraffas (CL 214). Para mais informações, acesse a página do Instagram: @ciencianaestradaoficial.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo



