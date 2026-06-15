Circuito Praça Afro-Candanga recebe propostas de artistas e coletivos até 30 de junho

Grupos culturais, coletivos, artistas, mestres e representantes de tradições afro-brasileiras podem se inscrever para participar das próximas edições do Circuito Praça Afro-Candanga, projeto que promoverá ocupações culturais mensais na Praça dos Orixás, em Brasília, até dezembro deste ano.

As inscrições para a Seletiva Rede Viva – Circuito Praça Afro-Candanga ficam abertas até 30 de junho e têm como objetivo compor a programação das atividades que ocorrerão sempre no primeiro domingo de cada mês. A iniciativa é realizada pelo Instituto Rosa dos Ventos, em parceria com a Fundação Banco do Brasil.

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O chamamento ocorre após a primeira edição do circuito, realizada no último dia 7, quando a Praça dos Orixás reuniu artistas, lideranças religiosas, grupos culturais e integrantes da comunidade em uma programação voltada à valorização das culturas afro-brasileiras.

Entre as atividades, uma oficina de agbê, apresentação do grupo Zenga Baque Angola, uma roda de conversa sobre maracatu e resistência negra e o encerramento do 9º Encontro Nacional Baque Mulher, conduzido pela Mestra Joana, de Pernambuco.

Localizada às margens do Lago Paranoá, a Praça dos Orixás é considerada um dos principais espaços de referência para as religiões de matriz africana e para manifestações culturais afro-brasileiras no Distrito Federal. O local, entretanto, ainda enfrenta desafios relacionados à conservação, acessibilidade, manutenção e segurança, demandas que seguem sendo reivindicadas por frequentadores e entidades ligadas ao território.