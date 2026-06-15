InícioCidades DF
EXPOSIÇÃO

Oficina de grafite no IFB abre projeto que celebra 10 anos de Siren

Atividade gratuita voltada a estudantes do Campus Taguatinga antecipa exposição inédita com cerca de 60 obras da artista brasiliense no Espaço Cultural Renato Russo

Latas de spray, talento e aprendizado marcam o início das comemorações dos 10 anos de carreira da grafiteira Siren - (crédito: Rayssa Coe)
Latas de spray, talento e aprendizado marcam o início das comemorações dos 10 anos de carreira da grafiteira Siren - (crédito: Rayssa Coe)

A grafiteira e artista visual brasiliense Siren dá início, nesta terça-feira (16/6), às comemorações pelos 10 anos de trajetória na arte urbana com a oficina gratuita “Spray na Prática”, voltada a estudantes do Instituto Federal de Brasília (IFB), no Campus Taguatinga.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Realizada das 14h às 18h, a atividade propõe uma imersão nas técnicas do grafite em spray e busca aproximar jovens e adultos da cultura Hip Hop, além de estimular a criatividade e apresentar novas possibilidades de atuação na economia criativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com carga horária de quatro horas, a oficina oferece certificação aos participantes e marca o início do projeto “Fantasia Concreta”, que culminará em uma exposição inédita da artista prevista para outubro, na Galeria Rubens Valentim, do Espaço Cultural Renato Russo.

A mostra reunirá aproximadamente 60 obras produzidas ao longo de uma década de pesquisa e intervenções urbanas. Entre os trabalhos expostos estarão telas, bordados, objetos, instalações interativas e experimentações em diferentes suportes.

Além da exposição e da oficina, o projeto prevê a doação de três obras para espaços públicos e acervos culturais do Distrito Federal. Também será realizada uma campanha de arrecadação de materiais artísticos destinada ao IFB Campus Taguatinga, com o objetivo de incentivar a continuidade de atividades criativas entre os estudantes.

A programação inclui ainda medidas de acessibilidade, como audiodescrição das obras por meio de QR Codes, atendimento especializado para pessoas com deficiência visual mediante agendamento, materiais acessíveis durante a oficina e a presença de intérprete de Libras quando necessário.

A artista Siren

Conhecida por retratar mulheres fortes e resilientes em conexão com a natureza e o território, Siren, nome artístico de Camilla Santos, construiu uma trajetória de destaque na arte urbana brasileira desde 2014. Ao longo da carreira, recebeu o Prêmio Cultura Brasília 60, concedido pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), e lançou o livro “Siren Concreta”, publicado em versões bilíngue e em Braille.

Conduzido por uma equipe majoritariamente feminina e inclusiva, o projeto também aposta na valorização da diversidade e na ampliação do acesso à arte urbana como ferramenta de formação cultural e ocupação criativa dos espaços da cidade.

  • A oficina gratuita
    A oficina gratuita "Spray na Prática" reúne estudantes do IFB Campus Taguatinga nesta terça-feira (16/6). Rayssa Coe
  • Referência da arte urbana no Distrito Federal, Siren celebra uma década de atuação com a oficina gratuita
    Referência da arte urbana no Distrito Federal, Siren celebra uma década de atuação com a oficina gratuita "Spray na Prática" Rayssa Coe
  • Latas de spray, talento e aprendizado marcam o início das comemorações dos 10 anos de carreira da grafiteira Siren
    Latas de spray, talento e aprendizado marcam o início das comemorações dos 10 anos de carreira da grafiteira Siren Rayssa Coe
  • a grafiteira e artista visual brasiliense Siren inicia as celebrações pelos seus 10 anos de trajetória com a oficina gratuita
    a grafiteira e artista visual brasiliense Siren inicia as celebrações pelos seus 10 anos de trajetória com a oficina gratuita "Spray na Prática", voltada a estudantes do IFB Campus Taguatinga Rayssa Coe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/06/2026 19:09 / atualizado em 15/06/2026 19:09
SIGA
x