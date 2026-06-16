Detento de 24 anos morre após passar mal em cela da Papuda nesta terça

Detento de 24 anos morre após passar mal em cela da Papuda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um detento de 24 anos foi encontrado morto após passar mal dentro de uma cela do Complexo Penitenciário da Papuda, na madrugada desta terça-feira (16/6). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o óbito foi declarado no local.

A ocorrência foi comunicada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) por um policial penal. Segundo o relato, os internos acionaram os agentes de plantão ao perceberem que o detento passava mal dentro da cela. Ainda conforme a PCDF, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. O caso é investigado pela 30ª DP.

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