Dois sinistros com intervalo de 10 minutos em rodovias mobilizam bombeiros

Rodovias do DF registram dois sinistros em menos de dez minutos com resgate aéreo na DF-280 e colisão tripla na BR-070 - (crédito: Agência Brasília)

Em um intervalo de apenas três minutos, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a dois sinistros de trânsito em diferentes pontos do Distrito Federal. Ambos envolveram colisões e um deles demandou o socorro aéreo. Uma vítima ficou gravemente ferida.

A primeira ocorrência foi registrada às 18h28 dessa segunda-feira (15/6) na rodovia BR-070 . Uma colisão tripla envolvendo uma motocicleta e dois veículos de passeio deixou uma pessoa ferida. A vítima precisou de atendimento imediato no local e foi transportada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao hospital. Detalhes sobre o estado de saúde do paciente ou a dinâmica da batida não foram divulgados.

Pouco tempo depois, às 18h31, as forças de segurança receberam um novo chamado, desta vez para a rodovia DF-280. O cenário também envolveu condutores de duas rodas, tratando-se de uma colisão entre duas motocicletas e um carro de passeio. O impacto na DF-280 deixou duas vítimas feridas e mobilizou o resgate aéreo do CBMDF devido à gravidade de um dos envolvidos.

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O paciente em estado mais crítico foi estabilizado e transportado pelo helicóptero diretamente para o hospital. A segunda vítima da mesma colisão recebeu amparo inicial e foi levada a um pronto-socorro por uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que prestou apoio na divisa.

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