Samu reforça atendimento de urgência no DF durante o carnaval

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal (Samu-DF) vai atuar com um esquema especial de atendimento durante o carnaval deste ano, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os eventos, que acontecem de forma descentralizada em várias regiões administrativas e com grande expectativa de público, contarão com um protocolo operacional específico.

Na região central de Brasília, onde está prevista maior concentração de foliões, o serviço contará com equipes previamente alocadas no circuito dos blocos carnavalescos — entre a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional da República — e na Cidade da Segurança Pública — centro de operações durante o carnaval —, localizada no estacionamento superior norte da Torre de TV.

A estrutura de atendimento será composta por uma Unidade de Suporte a Múltiplas Vítimas (USMV), duas Unidades de Suporte Básico (USB) e seis motocicletas de atendimento rápido. Já as equipes serão formadas por enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, preparados para atuar em casos de urgência e emergência, como mal-estar, desidratação, quedas, traumas e outras intercorrências comuns em grandes eventos.

Além disso, a Central de Regulação Médica de Urgências do Samu-DF seguirá funcionando normalmente e estará pronta para atender ocorrências em qualquer região do DF durante a folia. "Definimos locais estratégicos e uma estrutura mínima de atendimento de urgência, considerando a grandiosidade dos eventos e, principalmente, a segurança da população", destaca a diretora do Samu-DF, Lorhana Morais.