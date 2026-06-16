Menino de 4 anos é socorrido após se engasgar com bolinha de plástico - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Uma criança de aproximadamente 4 anos foi socorrida por policiais militares após se engasgar com uma bolinha de plástico, na manhã de segunda-feira (15/6), no Recanto das Emas. A mãe do menino procurou ajuda no 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao perceber que o filho apresentava dificuldades para respirar.

Segundo a corporação, a mulher chegou ao Corpo da Guarda do batalhão por volta das 11h, pedindo socorro. Imediatamente, os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros e realizaram a manobra de Heimlich, utilizada para desobstrução das vias aéreas em casos de engasgamento.

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Apesar das tentativas, o objeto não foi expelido e a criança continuou apresentando dificuldade respiratória. Diante da gravidade da situação, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e iniciaram o deslocamento com a mãe e o menino em direção ao atendimento especializado.

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Na altura da Quadra 109 da Avenida Recanto das Emas, a equipe de resgate do CBMDF interceptou o veículo, assumiu a ocorrência e encaminhou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Posteriormente, a PMDF entrou em contato com a unidade de saúde e foi informada de que a equipe médica conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança com sucesso. O menino permaneceu em observação para acompanhamento do quadro clínico.