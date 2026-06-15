Mala abandonada próximo ao Ministério da Educação mobiliza operação da PMDF

Dentro da mala foram encontrados um cabo USB e uma embalagem de pipoca doce - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Uma mala abandonada nas proximidades do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios, mobilizou uma operação de segurança na noite deste domingo (14/6). O objeto foi encontrado em uma região de grande circulação de pessoas que acionaram as forças de segurança.

Após o chamado, equipes especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram deslocadas para o local. Diante da suspeita, foi acionada a Operação Petardo, procedimento adotado em situações que envolvem possíveis artefatos explosivos. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram o isolamento da área e deram início às medidas de segurança.

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A bagagem foi submetida à inspeção por meio de equipamento de raio-X. Após a análise, os agentes constataram que não havia qualquer material explosivo ou objeto que oferecesse risco à população. No interior da mala foram encontrados apenas um cabo USB e uma embalagem de pipoca doce.

Com a conclusão dos procedimentos e a confirmação de que não havia ameaça, a ocorrência foi encaminhada para registro na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que ficará responsável pelas providências cabíveis e pela apuração das circunstâncias relacionadas ao abandono da bagagem.