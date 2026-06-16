Construtora se manifesta sobre morte de operário; saiba quem é

Soterramento em obra de edifício da SQS da 116 Sul - (crédito: Minervino Junior/ C.B. DA Press)

A Antera Construtora, responsável pela obra na SQS 116 Sul, onde um trabalhador morreu na tarde desta terça-feira (16/6), se manifestou sobre o falecimento do colaborador. Em nota, a empresa informou que "as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelos órgãos competentes" e que está colaborando com as autoridades responsáveis.

A vítima foi identificada como Genilson dos Santos Abreu, de 49 anos, que prestou serviços à construtora por quase cinco anos. "Neste momento de dor, toda a atenção da empresa está voltada ao acolhimento e ao apoio aos familiares, amigos e colegas de Genilson. A Antera já está em contato com a família e prestará toda a assistência necessária", informou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também em nota, a Lotus, responsável pelo empreendimento, se pronunciou sobre o ocorrido: "É com profundo pesar e imensa tristeza que a Lotus comunica o falecimento de Genilson dos Santos Abreu, de 49 anos, colaborador da empresa Antera Construtora, prestadora de serviços na obra do edifício localizado na 116 Sul, em Brasília".

De acordo com a Lotus, o acidente aconteceu durante a execução de serviços de instalação da rede de esgoto do empreendimento. "As circunstâncias estão sendo apuradas." A empresa reforçou, ainda, que está à disposição para "oferecer o apoio necessário à família neste momento de profunda dor".

O caso

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito federal (CBMDF), o óbito foi declarado no local pela equipe de resgate médico. De acordo com o capitão dos bombeiros, responsável pelo caso, Jean Charles, o trabalhador morreu antes mesmo do resgate. "Fomos acionados por volta das 14h05 e, assim que chegamos, o óbito foi declarado. Infelizmente, não deu tempo de realizar o resgate", disse ele.

O militar informou, também, que pessoas que estavam no local afirmaram que o soterramento aconteceu em uma vala da obra. "O veículo do tipo Bobcat estava perto da vala quando o chão cedeu, soterrando o trabalhador", explicou o capitão.

O Corpo de Bombeiros continua trabalhando na retirada da máquina e do corpo da vítima. Também atenderam à ocorrência técnicos da Defesa Civil.