Circuito Sesc Tradições Juninas agita Taguatinga e W3 Sul

As festas juninas voltam a agitar o fim de semana em Brasília. Desta vez, a festa vai ser no circuito Sesc Tradições Juninas. Com entrada franca e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, o evento promete movimentar Taguatinga Norte, no sábado (20/6), e a W3 Sul, no domingo (21/6), reunindo música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas.
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A folia começa no sábado, a partir das 17h, na unidade do Sesc de Taguatinga Norte. Além das tradicionais barraquinhas e brincadeiras juninas, o público poderá conferir apresentações musicais e dança. Confira os horários das atrações:
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- 17h às 18h: DJ Sheydy
- 18h às 19h30: Banda Chamego Mágico
- 19h30 às 20h: Apresentação da Quadrilha Arcanjos do Cerrado
- 20h às 22h: Grupo Texano
No domingo, o circuito ocupa a W3 Sul com uma estrutura voltada para toda a família. Para a realização do evento, um trecho da avenida será fechado para o trânsito de veículos (entre a 504 Sul, em frente à unidade do Sesc, e a 505 Sul, próximo ao Cartório JK). Confira a programação do domingo:
- 17h às 18h: DJ Sheydy
- 18h30 às 20h: Banda Só Pra Xamegar
- 20h às 20h30: Apresentação de Quadrilha Junina
- 20h30 às 22h: Thays Gomes