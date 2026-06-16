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Festa junina

Circuito Sesc Tradições Juninas agita Taguatinga e W3 Sul

Com entrada franca e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, o evento promete movimentar as regiões no fim de semana. Confira a programação

Os eventos reúnem música ao vivo, apresentação de quadrilhas e muito mais - (crédito: Sesc-DF/@dneyjustino)
Os eventos reúnem música ao vivo, apresentação de quadrilhas e muito mais - (crédito: Sesc-DF/@dneyjustino)

As festas juninas voltam a agitar o fim de semana em Brasília. Desta vez, a festa vai ser no circuito Sesc Tradições Juninas. Com entrada franca e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, o evento promete movimentar Taguatinga Norte, no sábado (20/6), e a W3 Sul, no domingo (21/6), reunindo música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas.

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A folia começa no sábado, a partir das 17h, na unidade do Sesc de Taguatinga Norte. Além das tradicionais barraquinhas e brincadeiras juninas, o público poderá conferir apresentações musicais e dança. Confira os horários das atrações:

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  • 17h às 18h: DJ Sheydy
  • 18h às 19h30: Banda Chamego Mágico
  • 19h30 às 20h: Apresentação da Quadrilha Arcanjos do Cerrado
  • 20h às 22h: Grupo Texano

No domingo, o circuito ocupa a W3 Sul com uma estrutura voltada para toda a família. Para a realização do evento, um trecho da avenida será fechado para o trânsito de veículos (entre a 504 Sul, em frente à unidade do Sesc, e a 505 Sul, próximo ao Cartório JK). Confira a programação do domingo:

  • 17h às 18h: DJ Sheydy
  • 18h30 às 20h: Banda Só Pra Xamegar
  • 20h às 20h30: Apresentação de Quadrilha Junina
  • 20h30 às 22h: Thays Gomes

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/06/2026 20:41
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