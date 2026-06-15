Festas juninas devem mobilizar 140 milhões de pessoas em 2026, aponta pesquisa

As festas juninas seguem entre as principais celebrações culturais do país e devem mobilizar cerca de 140 milhões de brasileiros em 2026. É o que revela uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, que aponta que 85% da população pretende participar de alguma atividade relacionada ao São João neste ano.
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O índice representa um crescimento em relação a 2025, quando 81% dos entrevistados afirmaram que participariam das festividades. Apenas 15% disseram que não pretendem comparecer a nenhum evento junino.
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O levantamento mostra que as comemorações gratuitas e comunitárias continuam sendo as preferidas dos brasileiros. As festas de rua lideram as intenções de participação, com 44% das citações. Em seguida aparecem as celebrações realizadas na casa de amigos ou familiares, mencionadas por 39% dos entrevistados, e as festas promovidas por igrejas e quermesses, escolhidas por 37%.
Cerca de 25% pretendem participar de eventos gratuitos organizados por clubes, associações ou centros culturais, enquanto 23% devem comparecer a festas promovidas por escolas.
As festas de rua gratuitas são as mais procuradas no Nordeste (51%) e no Norte (43%). Já as quermesses e festas em igrejas aparecem como principal opção de celebração no Sudeste (47%) e no Centro-Oeste (42%). No Sul, o destaque fica para os encontros em casas de amigos e familiares, escolhidos por 43% dos entrevistados.
Brasileiros buscam festa mesmo com orçamento apertado
Para o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, as festas juninas mantêm sua relevância mesmo diante de desafios econômicos enfrentados pelas famílias brasileiras. “A festa junina é uma das expressões mais fortes de como o Brasil transforma cultura em encontro. Mesmo com o orçamento familiar mais apertado, a festividade continua sendo um espaço de pertencimento, afeto e um importante motor para a economia local”, afirma.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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