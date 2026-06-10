Maior São João do Cerrado anuncia retorno a Ceilândia em 2026

Com quase duas décadas de existência, o festival acumula mais de 4 milhões de visitantes e cerca de 1.700 horas de programação cultural ao longo de 19 edições - (crédito: Foto: Divulgação/O Maior São João do Cerrado)

Depois de um ano fora de casa, O Maior São João do Cerrado está de volta a Ceilândia. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e a criadora do festival, Edilane Oliveira, anunciaram na terça-feira (9/6) que a edição de 2026 será realizada em Ceilândia — o berço do evento e um espaço em que a cultura nordestina é forte no DF.

A festa, prevista para agosto, representa o reencontro definitivo do São João com a comunidade que o viu nascer. No ano passado, de acordo com a produção do evento, a ausência de uma área estruturada na cidade obrigou os organizadores a transferirem o projeto para a Esplanada dos Ministérios, uma solução temporária que, segundo Edilane, sempre foi encarada como passageira.

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"O ano de 2024 já foi muito difícil. A falta de um espaço adequado nos levou a fazer a edição de 2025 na Esplanada. Mas eu sempre soube que aquilo era apenas uma solução provisória. Juntos, encontramos uma saída. Ceilândia é a nossa casa, e esse projeto pertence ao povo de Ceilândia", declarou a criadora do festival.

Nova dinâmica

A novidade desta edição é o modelo que espalhará a festa por Ceilândia. Em vez de um único espaço, a programação será distribuída por quatro polos: a praça da estação Ceilândia Centro do metrô, a Casa do Cantador, a Praça do Trabalhador e a Praça da Bíblia.

Para Edilane, a configuração inédita garante não apenas diversidade, mas também a permanência definitiva da festa na cidade. "O modelo dos polos vai trazer uma dinâmica nova, mas, acima de tudo, nos dá a certeza de que estamos garantindo que o São João permaneça de forma definitiva em Ceilândia, onde ele nasceu e construiu sua história."

Com quase duas décadas de existência, o festival acumula mais de 4 milhões de visitantes e cerca de 1.700 horas de programação cultural ao longo de 19 edições. O evento também movimenta a economia local de forma significativa. Segundo a organização, em 2024, foram gerados cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e 5 mil indiretos.

Na última edição, realizada na Esplanada, cerca de 60 atrações locais dividiram os palcos com grandes nomes da música nacional, ampliando o alcance dos artistas do DF e movimentando a economia criativa da capital.

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