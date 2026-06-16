Casal preso por desvio da Capital de Prêmios organizava fuga para os EUA

O casal preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de desviar mais de R$ 2 milhões da empresa de sorteios Capital de Prêmios pretendia fugir para os Estados Unidos, apontaram as investigações.

Nesta terça-feira (16/6), investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) desencadearam uma operação e prenderam Lucas Vitor Paiva Chereze e Jaqueline Isabel de Almeida Chereze. Segundo a polícia, o dinheiro subtraído foi usado para a fundação de uma empresa concorrente: a Brasília solidária.

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O país escolhido para a fuga já foi destino do casal há pouco mais de dois anos. Em postagens nas redes sociais, a viagem de luxo foi divulgada em detalhes, com passagens por bares, baladas, restaurantes e praias de Miami.

Brasília solidária

Com pouco mais de 3 mil seguidores, a empresa fundada pelos desvios promovia sorteios ao vivo todos os domingos, às 10h, e mantinha uma sede física na Rua 4A de Vicente Pires.



O site da plataforma saiu do ar após a operação. No Instagram, 81 posts evidenciavam os ganhos dos clientes. Em uma das premiações, o prêmio principal chegou a R$ 30 mil. Outros três de R$ 5 mil cada e 10 giros de R$ 500. A dinâmica espelhava-se na Capital de Prêmios.

De acordo com o delegado Fernando Fernandes, da 19ª DP, o casal chegou a ameaçar clientes de morte e organizava a saída do país.

Dois dias antes da operação, a assessoria jurídica do Brasília Solidária emitiu um comunicado no Instagram da empresa. A informação era de que o sorteio previsto foi adiado temporariamente por orientação jurídica, “visando garantir total transparência, segurança e regularidade do processo.” Alegou, ainda, que os bilhetes permaneceriam válidos e que os participantes não seriam prejudicados.

A reportagem tenta contato com a defesa para esclarecimentos sobre a prisão dos alvos.

