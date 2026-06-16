Irmãos suspeitos de assassinato na Vila Planalto se apresentam à polícia

Dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem de 28 anos, na Vila Planalto, se apresentaram na 5ª Delegacia de Polícia (área central) acompanhados de um advogado. O crime ocorreu em 8 de junho próximo a uma quadra de esportes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
João Paulo da Silva Oliveira morreu ao ser baleado pelos suspeitos. Câmeras do circuito interno de segurança flagraram o episódio violento. As imagens mostram, inicialmente, uma briga entre João e os dois suspeitos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No primeiro momento, João Paulo entra em luta corporal com o rapaz de jaqueta preta. Ele cai no chão e, em seguida, é baleado pelo homem de casaco verde. A dupla foge em duas motos. Laudo preliminar apontou que João Paulo levou tiros no abdômen e na cabeça.
Em razão da situação sair do flagrante, os dois suspeitos foram liberados. O caso segue em investigação. Os nomes deles não foram identificados nem o teor do depoimento, divulgado. A motivação do crime ainda é desconhecida.