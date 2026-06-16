Irmãos suspeitos de assassinato na Vila Planalto se apresentam à polícia

Vídeo mostra momento da briga e da execução - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassinato de um jovem de 28 anos, na Vila Planalto, se apresentaram na 5ª Delegacia de Polícia (área central) acompanhados de um advogado. O crime ocorreu em 8 de junho próximo a uma quadra de esportes.

João Paulo da Silva Oliveira morreu ao ser baleado pelos suspeitos. Câmeras do circuito interno de segurança flagraram o episódio violento. As imagens mostram, inicialmente, uma briga entre João e os dois suspeitos.

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No primeiro momento, João Paulo entra em luta corporal com o rapaz de jaqueta preta. Ele cai no chão e, em seguida, é baleado pelo homem de casaco verde. A dupla foge em duas motos. Laudo preliminar apontou que João Paulo levou tiros no abdômen e na cabeça.

Em razão da situação sair do flagrante, os dois suspeitos foram liberados. O caso segue em investigação. Os nomes deles não foram identificados nem o teor do depoimento, divulgado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

