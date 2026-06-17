Aprovação de Celina é de 45,7%, mostra pesquisa Correio/OPINIÃO

Gestão da governadora Celina Leão tem bom desempenho nas pesquisas - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Com pouco mais de dois meses à frente do Palácio do Buriti, Celina Leão (PP) tem uma aprovação de 45,7% dos cidadãos do Distrito Federal, segundo aponta pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, que foi a campo entre 11 e 15 de junho. O levantamento indica que 31,9% desaprova a gestão até aqui e 19,3% não souberam avaliar.

Aprovação de CELINA (foto: Valdo Virgo)

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Desde que assumiu, Celina tem se dedicado a resolver crises, como o rombo nas contas públicas e os prejuízos provocados pelas operações consideradas criminosas da gestão de Paulo Henrique Costa no BRB com o Banco Master. Na semana passada, sob críticas da oposição, o governo conseguiu a aprovação da Câmara Legislativa para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), para salvar o BRB.

Nesse cenário, segundo a pesquisa, os 6,5% dos entrevistados avaliaram que, de modo geral, a administração da governadora Celina Leão é ótima e 22,8% a consideraram boa. Para 38%, a gestão é regular. A posição de 6,6% é de que o trabalho tem sido ruim. Para 14,9%, péssimo. Entre os que não souberam avaliar, o percentual chegou a 11,2%.