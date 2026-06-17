Correio/OPINIÃO: Arruda é o mais citado para deputado federal

A primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política desta eleição apontou a preferência dos eleitores para a Câmara dos Deputados. Esse levantamento não apresenta os nomes aos entrevistados. Os candidatos são citados espontaneamente, o que acaba por apresentar um quadro, do momento, entre os nomes mais consolidados. A menos de quatro meses das eleições, o grande número é o dos que ainda não sabem em quem votar: 54%.

O primeiro colocado nesse ranking foi o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que nem é pré-candidato a deputado federal. Ele aparece com 3% das intenções de votos. Arruda que foi o deputado federal mais votado da história do Distrito Federal, em 2002, com 320.692 votos. Mas hoje sonha com a volta ao Palácio do Buriti, onde chegou em 2006, eleito em primeiro turno.

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Em segundo lugar, aparece o deputado distrital Fábio Felix (PSol), com 1,4%. Ele, sim, está no páreo para se eleger deputado federal, depois de um desempenho impressionante há quatro anos, quando chegou à Câmara Legislativa, como o distrital mais votado de todos os tempos no DF, com 51.792 votos. Empatado com Felix, está o líder do PT na Câmara Legislativa, Chico Vigilante, também com 1,4%. Mas ele não pretende concorrer a vaga no Congresso. Quer melhorar a performance do último pleito, quando chegou em segundo lugar, com 43.854 votos, atrás apenas do aliado do PSol.

A pesquisa também mostrou o que muita gente comenta nos bastidores políticos, sobre a candidatura do deputado Rafael Prudente (MDB): que ele tem uma campanha estruturada para a reeleição. Prudente é o quarto mais citado na pesquisa espontânea. Entre os políticos indicados pelos entrevistados que, de fato, estão no páreo para a Câmara dos Deputados, é o segundo, tecnicamente empatado com Fábio Felix, já que a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais.

DEPUTADOS 2026 (foto: Valdo Virgo)

Embates

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) também aparece bem posicionado, com 0,8%. Ex-governador, ex-senador, ex-distrital e deputado federal pela segunda vez, ele busca a reeleição depois de ter um mandato partido pelos embates judiciais sobre as regras sobre as sobras eleitorais, que mantiveram Gilvan Máximo (Republicanos) em seu lugar por dois anos e meio.

Os entrevistados citaram outros nomes de políticos que têm planos diferentes para outubro. Pré-candidata ao Senado, Érika Kokay (PT) tem 1,1%. A ex-deputada Flávia Arruda, que nem é candidata, tem 0,8%. Michelle Bolsonaro (PL), na corrida ao Senado, é citada por 0,8%, mesmo percentual obtido por Reguffe (Solidariedade).

Até a governadora Celina Leão (PP), que está no páreo para a reeleição ao Palácio do Buriti, é pontuada: 0,7%. Também de olho no GDF, a deputada Paula Belmonte (PSDB) tem 0,6%. Outros citados, em percentual menor, somam 9,2%. Os que não querem votar em ninguém e vão de branco ou nulo, o percentual é de 22,8%.

O levantamento, que abrange todas as regiões administrativas, foi a campo entre 11 e 15 de junho, de forma presencial. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número DF-08746/2026.



