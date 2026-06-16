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Alerta em voo da Azul aciona protocolo de segurança no Aeroporto de Brasília

Procedimento de segurança mobilizou equipes da Polícia Federal no Aeroporto de Brasília; após varredura, nenhuma irregularidade foi encontrada

12/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Aeroporto de Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
12/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Aeroporto de Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma ocorrência de segurança mobilizou a Polícia Federal na noite desta terça-feira (16/6) no Aeroporto Internacional de Brasília, após um alerta envolvendo uma aeronave da Azul Linhas Aéreas. Em nota oficial, a Inframerica informou que não foi constatada qualquer intercorrência.

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Segundo a concessionária, policiais federais realizaram uma inspeção na aeronave, seguindo os protocolos operacionais de segurança aeroportuária. Conforme prevê a regulamentação, o Plano de Contingência da administradora foi acionado.

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A ação ocorreu de forma coordenada entre os órgãos competentes e a administração aeroportuária. Após a varredura, a aeronave foi liberada para seguir viagem. Não houve registro de atrasos ou cancelamentos de voos.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/06/2026 23:09
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