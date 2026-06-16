Alerta em voo da Azul aciona protocolo de segurança no Aeroporto de Brasília

Uma ocorrência de segurança mobilizou a Polícia Federal na noite desta terça-feira (16/6) no Aeroporto Internacional de Brasília, após um alerta envolvendo uma aeronave da Azul Linhas Aéreas. Em nota oficial, a Inframerica informou que não foi constatada qualquer intercorrência.

Segundo a concessionária, policiais federais realizaram uma inspeção na aeronave, seguindo os protocolos operacionais de segurança aeroportuária. Conforme prevê a regulamentação, o Plano de Contingência da administradora foi acionado.

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A ação ocorreu de forma coordenada entre os órgãos competentes e a administração aeroportuária. Após a varredura, a aeronave foi liberada para seguir viagem. Não houve registro de atrasos ou cancelamentos de voos.