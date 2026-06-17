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ELEIÇÕES 2026

Arruda celebra resultado de pesquisa e descarta Câmara: "sou candidato a governador"

O ex-governador José Roberto Arruda aparece tecnicamente empatado com Celina Leão numa eventual disputa ao Buriti e, em primeiro lugar, na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado federal

Arruda aparece empatado tecnicamente com Celina Leão na pesquisa Correio/OPINIÃO - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Arruda aparece empatado tecnicamente com Celina Leão na pesquisa Correio/OPINIÃO - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PSD) desponta em segundo lugar na pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, com 23.5% das intenções de voto. Como a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, ele e a governadora Celina Leão (PP), que tem 27,8% das intenções de votos, estão tecnicamente empatados. 

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"Essa pesquisa é a melhor notícia que eu já tive. Botaram o Izalci, que tira meus votos. Se somar os meus votos com os dele, eu estou em primeiro lugar. A pesquisa mostra que eu estou elegível, que é o que eu precisava, me dá a certeza de que a gente vai ganhar a eleição. Sou candidato a governador, não tenho plano B”, disse ao Correio após a divulgação da pesquisa.

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A menção à Izalci Lucas se deve ao fato de que Arruda lidera na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado federal, com 3%. Um resultado que evoca seu histórico político, já que em 2002 ele se tornou o deputado federal mais votado da história do Distrito Federal, conquistando 320.692 votos.

No entanto, o ex-governador já declarou que o foco em 2026 não é a Câmara dos Deputados e, sim, o Palácio do Buriti.


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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 17/06/2026 11:18
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