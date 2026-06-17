Arruda celebra resultado de pesquisa e descarta Câmara: "sou candidato a governador"

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PSD) desponta em segundo lugar na pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, com 23.5% das intenções de voto. Como a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, ele e a governadora Celina Leão (PP), que tem 27,8% das intenções de votos, estão tecnicamente empatados.

"Essa pesquisa é a melhor notícia que eu já tive. Botaram o Izalci, que tira meus votos. Se somar os meus votos com os dele, eu estou em primeiro lugar. A pesquisa mostra que eu estou elegível, que é o que eu precisava, me dá a certeza de que a gente vai ganhar a eleição. Sou candidato a governador, não tenho plano B”, disse ao Correio após a divulgação da pesquisa.

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A menção à Izalci Lucas se deve ao fato de que Arruda lidera na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado federal, com 3%. Um resultado que evoca seu histórico político, já que em 2002 ele se tornou o deputado federal mais votado da história do Distrito Federal, conquistando 320.692 votos.

No entanto, o ex-governador já declarou que o foco em 2026 não é a Câmara dos Deputados e, sim, o Palácio do Buriti.



