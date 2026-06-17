Pesquisa Correio/OPINIÃO mostra efeitos do caso Master na eleição do DF

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política mediu o sentimento do eleitorado em relação aos negócios que quase quebraram o BRB - (crédito: Divulgação/BRB)

A crise do BRB-Master, que provocou um prejuízo de mais de R$ 12 bilhões ao Banco de Brasília, é o tema principal, até o momento, entre os pré-candidatos ao Senado e ao Palácio do Buriti. A governadora Celina Leão (PP) tem trabalhado soluções para salvar a instituição financeira e a oposição responsabiliza o governo pelo rombo provocado pelas operações finaceiras irregulares e fraudulentas que levaram à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e do dono do Master, Daniel Vorcaro.

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política mediu o sentimento do eleitorado em relação aos negócios que quase quebraram o BRB e revelaram relações criminosas envolvendo autoridades federais e locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A resposta à pergunta se a crise do Banco de Brasília/Master interfere no voto aponta que, entre os entrevistados, 45% disseram que o caso interfere na escolha do candidato. Metade (50%) disse que a crise BRB/Master não vai influenciar o voto nas eleições de outubro. Outros 4% não souberam responder.

O levantamento, que abrange todas as regiões administrativas, foi a campo entre 11 e 15 de junho, de forma presencial. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número DF-08746/2026.