Correio/OPINIÃO: Chico Vigilante é o preferido para deputado distrital

O distrital do PT é o mais lembrado entre os eleitores da pesquisa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na consulta espontânea da primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política para a Câmara Legislativa, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) aparece como o preferido entre os entrevistados. Ele é apontado por 2,9%. Tem mais do que o dobro de intenções de votos dos demais candidatos bem colocados na disputa.

Mais uma vez José Roberto Arruda (PSD) é lembrado na pesquisa para um cargo que não está em seu radar. Na pergunta sobre em quem o eleitor votaria para deputado distrital, 2,6% apontaram o nome do ex-governador. O mesmo ocorre com Fábio Felix (PSol), citado por 1%, Rafael Prudente (MDB), por 0,8%, e Rodrigo Rollemberg (PSB), com 0,7%.

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No ranking dos pré-candidatos à Câmara Legislativa mais lembrados pelos entrevistados, aparecem Robério Negreiros (Podemos), com 1,2%; Max Maciel (PSol), com 1%, Eduardo Pedrosa (União), com 0,9%; Hermeto (MDB), com 0,6%; Joaquim Roriz Neto (PL), com 0,6%; Jaqueline Silva (MDB), com 0,6%; e Ricardo Vale (PT) também com 0,6%. Outros citados somam 12%.

Mais da metade dos entrevistados (51,3%) ainda não sabem em quem pretendem votar em outubro e 23,4% não escolheriam ninguém. O levantamento, que abrange todas as regiões administrativas, foi a campo entre 11 e 15 de junho, de forma presencial. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número DF-08746/2026.