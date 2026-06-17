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TRÂNSITO

Via S2 terá trecho interditado nesta quinta-feira (18/6)

O Detran-DF realiza intervenção no tráfego, às 14h, em razão de um ato de mobilização organizado por servidores do MPU

O bloqueio é motivado por um ato de mobilização organizado por servidores do Ministério Público da União (MPU) em defesa da simetria salarial com o Poder Judiciário - (crédito: Divulgação: Detran-DF)
O bloqueio é motivado por um ato de mobilização organizado por servidores do Ministério Público da União (MPU) em defesa da simetria salarial com o Poder Judiciário - (crédito: Divulgação: Detran-DF)

A partir das 14h desta quinta-feira (18/6), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá interditar um trecho da via S2, na altura da Procuradoria-Geral da República (PGR). O bloqueio é motivado por um ato de mobilização organizado por servidores do Ministério Público da União (MPU) em defesa da simetria salarial com o Poder Judiciário.

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A área interditada compreende o trecho entre o estacionamento externo da PGR e a Estrada Parque das Nações. No decorrer do evento, agentes de trânsito estarão presentes garantindo a segurança viária e a fluidez do trânsito. A liberação da via está prevista para as 16h. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 15:32
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