"Nós vamos ganhar a eleição", diz Cappelli sobre pesquisa Correio/OPINIÃO

Ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e atual pré-candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB) figura em sétimo lugar na pesquisa de intenções de voto Correio/OPINIÃO Inteligência Política. O cenário, entretanto, não o desanimou. "Nós vamos ganhar a eleição", disse.

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Cappelli afirmou que não acredita na pesquisa. "Eu também faço pesquisa, eu tenho pessoas que fazem pesquisa e em nenhuma pesquisa, nem minha, nem dos meus adversários, eu apareço com isso, com esse percentual. Eu não sei de onde saiu essa pesquisa", questionou.

"Se quem me bota com 1,7% tem intenção de me desanimar, de tentar me desviar, de fazer com que eu desista, precisa entender que isso faz exatamente o efeito o contrário. Eu fico ainda mais animado, porque nós vamos ganhar a eleição", acrescentou. O pré-candidato ressaltou que o DF precisa de mudança. "Não há hipótese desse pessoal que está no poder continuar no poder, nós vamos ganhar a eleição", reforçou.

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Ele informou que continua defendendo uma frente ampla e conversando com vários partidos. "Eu continuo conversando com todo mundo. Com PT, com PDT, com PSOL, com PSDB, com Solidariedade. As convenções só acontecem no final de julho. Então, até lá, muita coisa vai acontecer. Eu vou fazer o lançamento da minha pré-candidatura agora no próximo sábado, num grande evento e vamos continuar conversando com os partidos até o final de julho. Porque nesse momento não tem ninguém com aliança consolidada", salientou.

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Cappelli lança a pré-candidatura em um evento no sábado (20/6), às 15h, no Birosca do Conic. "Estão com medo porque a nossa pré-candidatura é a única novidade. Nós não temos compromisso com essa panela política apodrecida do DF", disse em texto de convite distribuído nas redes sociais.

O Correio realiza pesquisas em parceria com o Instituto OPINIÃO Inteligência Política desde 2018 e teve altos índices de acerto nos pleitos de 2018 e 2022.