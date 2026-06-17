Chico Vigilante celebra liderança em pesquisa espontânea para a CLDF

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) apareceu como o nome mais citado pelos entrevistados na consulta espontânea da primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ele foi citado por 2,9% dos eleitores ouvidos.

Ao Correio, Vigilante afirmou ter recebido o resultado com alegria e humildade. “É fruto do trabalho ao qual tenho me dedicado no Distrito Federal 24 horas por dia. Para mim, isso é muito importante. A pesquisa espontânea é a melhor que existe, porque são as pessoas lembrando do seu nome”, destacou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na disputa por um sexto mandato na Câmara Legislativa, o parlamentar afirmou que pretende entrar na corrida eleitoral com a mesma disposição das campanhas anteriores. “E com mais experiência, que também é importante. Vou continuar fazendo o que sempre fiz: visitar as comunidades, prestar contas do meu trabalho e reafirmar meu compromisso com a saúde, a educação, a geração de empregos e os programas sociais que beneficiam a população”, afirmou.

Aos 71 anos, Vigilante disse que pretende dar atenção especial às pautas voltadas à população idosa. “Temos a felicidade de ter um presidente (Lula) que é idoso e eu também sou idoso. Isso nos faz compreender ainda mais a importância de lutar por políticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas dessa faixa etária. Essa é uma bandeira que estou empunhando com ainda mais força”, ressaltou.

O deputado destacou a relevância das pesquisas eleitorais para o debate público. “Quero parabenizar o Correio Braziliense, que é um marco na imprensa do Distrito Federal, por ter retomado as pesquisas. Isso é muito importante”, afirmou.