Correio/OPINIÃO: Izalci afirma que candidatura ao Buriti é definitiva

Segundo Izalci, o tamanho do PL exige uma candidatura própria ao GDF - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

A pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (17/6), mostrou o senador Izalci Lucas (PL) em quarto lugar nas intenções de voto para governador do Distrito Federal, com 4,9%. O parlamentar ficou atrás de Leandro Grass (PT), que teve 9,2%; José Roberto Arruda, que teve 23,5% e empatou tecnicamente com a atual governadora Celina Leão (PP), em primeiro lugar com 27,8%.

Ao Correio, Izalci disse que não vai desistir de disputar o governo. "Minha candidatura é definitiva, pois represento o projeto técnico e de gestão que o DF precisa para superar a ineficiência e o descaso atuais, sem espaço para aventuras ou confusões ideológicas", avisou. "Estou andando por todo o DF e o que a população fala é totalmente diferente da pesquisa. As ruas mostram para nós que ninguém mais quer a Celina. O que eles querem é alguém com experiência e que não esteja envolvido em escândalos de corrupção. O povo está pedindo socorro", acrescentou

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Para furar a bolha dos indecisos e virar votos, o senador disse que vai apostar no diálogo direto e na apresentação de soluções concretas para problemas críticos na saúde e na educação. "A saúde está na UTI, a educação é um caos, a cidade no escuro, corrupção para tudo quanto é lado. E ainda tem o BRB. Eles conseguiram destruir o banco dos brasilienses", destacou.